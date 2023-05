I mindst et år havde TikTok en særlig liste over brugere, der så homoseksuelt indhold, fortæller tidligere ansatte nu.

Brugere, man holdt ekstra øje med.

Det skriver The Wall Street Journal.

Det fik flere medarbejdere på kontorerne i USA, Storbritannien og Australien til at klage internt i firmaet i 2020 og 2021.

De nu tidligere ansatte frygtede ifølge avisen, at informationen ville blive delt med parter uden for virksomheden eller ligefrem til at afpresse Tiktok-brugere.

Men over for The Wall Street Journal svarer det kinesiske selskab i et skriftligt svar:

»Beskyttelse af privatliv og Tiktok-brugernes sikkerhed er en af vores øverste prioriteter.«

Det er langt fra første gang, at det sociale medie, hvis moderselskab hedder ByteDance, er kommet i modvind.

TikTok, der angiveligt har over 1,6 milliarder brugere, møder ofte kritik om, at brugeres data kan ende i hænderne på den kinesiske regering.

Således har mange lande, herunder Danmark, forbudt eller frarådet folkevalgte at bruge det sociale medie på deres telefon.

»Folketinget tager bestik af de vurderinger, som kommer fra sikkerhedsmyndighederne. Når der nu ifølge Center for Cybersikkerhed er risiko for spionage ved at bruge TikTok, så indretter vi os efter det. Vi følger hermed den linje, som centret anlægger over for statslige institutioner,« sagde Folketingets formand, Søren Gade, den 28. februar i år.