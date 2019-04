Hvis du er en af dem, som spekulerer over, om du mon har en lige så stor en formue som alle andre, så har du nu mulighed for at få svaret.

Bliver du lykkeligere af flere penge? Eller er du fuldstændig ligeglad med det materialistiske?

I en moderne kultur, hvor vi ofte sammenligner og spejler os i hinanden, er det svært ikke at skæve til naboen, når han har fået en ny bil, eller kollegaen, når hun har købt en ny, dyr taske.

Nu har Lånio.dk opgjort, hvor velhavende vi danskere egentlig er igennem et langt liv, og har derudover gjort det muligt at sammenligne din formue med andres.

Sådan er undersøgelsen lavet Beregningerne om danskernes gæld og formue er lavet på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Den senest offentliggjorte data er fra 2016, og vi har derfor lavet en fremskrivning til 2017 på baggrund af foreløbige tal fra Danmarks Statistik. Desuden har lånio.dk behandlet data om Danmarks folketal på baggrund af seneste offentliggørelse fra 3. kvartal 2018 fra Danmarks Statistik. Kilde: Lånio.dk

Det er naturligt, at vi igennem livet sparer op og derfor gradvist opnår en større saldo på bankkontoen.

Men hvornår har vi den største formue?

Det har vi, når vores alder når et halvt århundrede. Faktisk sidder danskere over 49 år på mere end 82 % af den samlede formue. Og dette er selvom, at denne gruppe kun udgør under 40 % af det samlede antal danskere.

Det er også i denne alder, at vi så småt begynder at afvikle vores gæld - vel at bemærke uden at optage mere. Det er ifølge Lånio.dk vigtigt, for når vi går på pension, falder vores indtægt betydeligt, og vi begynder derfor at tære af vores formue, så den gradvist bliver mindre.

Det er ofte i 60’erne, at danskerne for alvor begynder at nedbringe deres gæld, efter den bare er vokset og vokset. En gennemsnitsdansker i 60’erne har oftest også formuen til gældsafvikling, for den er 19 gange så stor som en person i 20’erne.

Personer i 20'erne kan til gengæld ofte føle, at midlerne er få og hurtigt slipper op. Og hvis du har det sådan, så kan du trøste dig med, at du statistik set har helt ret. Jo yngre, jo fattigere.

Du kan dog være helt rolig, for økonomien bliver bedre med årene. Meget bedre.

Hvis du går og tænker, at din økonomi står væsentligt værre til end andre for din alder, så kan du tjekke, om det rent faktisk er sandt med Lånio's undersøgelse.