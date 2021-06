»Vask mindre, brug dit tøj mere mellem hver vask og gør 30 grader frem for 40 grader til normen«.

Sådan lyder rådet fra Vanesse Butani, Director Sustainability, Electrolux Europe, efter en ny europæisk rapport blandt slår fast, at vi vasker vores tøj i alt for høje temperaturer.

»Mange af os er på autopilot, når vi vasker vores tøj. Vores vaskevaner er ganske enkelt ikke fulgt med teknologien. Hundreder af millioner af mennesker vasker stadig ved alt for høje temperaturer,« siger hun i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen er foretaget i 12 lande med 12.000 europæere – heriblandt 1.000 danskere.

Ved hvor mange grader vasker du håndklæder og sengetøj?

Mere nøjagtigt viser rapporten, at 63 procent af europæerne – og næsten 69 procent af danskerne – vasker ved 40°C og derover.

Mange af os bør dog sænke temperaturerne.

Vasker man sit tøj ved koldere temperaturer og i kortere tid, kan det nemlig forlænge tøjets levetid og mindske frigivelsen af mikrofiber i vandet, som kan skade miljøet. Også uden det har en effekt på renheden.

Samtidig kan innovative teknologier i vaskemidler og vaskemaskiner gøre det muligt at rengøre sit tøj i koldere temperaturer.

Håndklæder, du kun har brugt til hænderne, kan vaskes ved 40 grader, lyder rådet. Foto: Vibeke Toft Vis mere Håndklæder, du kun har brugt til hænderne, kan vaskes ved 40 grader, lyder rådet. Foto: Vibeke Toft

Rapporten viser desuden, at vores vaskevaner går i arv.

Således svarer 59 procent af alle europæere – og 51 procent af danskerne – at de vasker på den måde, de fik det vist eller lært af deres forældre.

Størstedelen fortæller, at de ikke tror på, at deres vasketøj kan blive rent på temperaturer på 30 grader eller under.

Ifølge undersøgelsen foretager 236 millioner husstande i Europa 993 millioner vaske om ugen.