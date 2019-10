Der er svimlende prisforskelle på friskpumpet drikkevand, der kommer ud af vandhanerne i danskernes hjem.

En ny undersøgelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser således, at der sammenlagt kan være regionale prisforskelle hos vandværkerne på op mod 131 procent, som danskerne skal betale for deres drikkevand.

Helt specifikt har styrelsen set på 218 danske vandværkers priser.

Styrelsens undersøgelse tager udgangspunkt i, at den gennemsnitlige danske husstand bruger 81 kubikmeter vand om året.

Den samlede udgift for en typisk husstand er sammensat af kubikmeterprisen for de læskende og livgivende dråber samt et fast årligt bidrag til vandværket.

Kubikmeterprisen svinger fra 9 til 27 kroner hos de respektive vandværker i kommunerne, der forsyner danskerne med drikkevand. Der er som regel flere vandværker pr. kommune.

Det faste årlige bidrag svinger fra 0 kroner til 2.028 kroner. Det faste bidrag er et beløb, du betaler, lige meget hvor længe du holder vandhanen åben i løbet af året.

Der er meget store procentmæssige forskelle fra de dyreste til de billigste vandværker og kommuner – både når man ser på kubikmeterprisen samt det årlige bidrag.

Vandværket med den højeste samlede udgift er Ærø Vand A/S, der forsyner borgere i Ærø Kommune.

Her koster det 2.990 kroner om året for den gennemsnitlige husstand inkl. moms og afgifter for dit friske grundvand – eller en sammenlagt kubikmeterpris på 37 kroner.

Landets billigste vandværk ifølge styrelsens undersøgelse er Pandrup Vandværk, der forsyner borgere i Jammerbugt Kommune. Her koster det sammenlagt 1.261 kroner om året for den gennemsnitlige husstand inkl. moms og afgifter eller en sammenlagt kubikmeterpris på 16 kroner. Altså en forskel på 131 procent.

De fem kommuner med de højeste samlede drikkevandspriser for en typisk husstand (kubikmeterpris samt fast årligt bidrag) er:

Ærø Kommune (36,89 kroner), Lolland Kommune (35,94 kroner), Frederikshavn Kommune (34,2 kroner), Odsherred Kommune (33,74 kroner) og Slagelse Kommune (32,26 kroner)

De fem kommuner med de laveste drikkevandspriser er:

Rebild Kommune (17,99 kroner), Hvidovre Kommune (18,08 kroner), Allerød Kommune (18,19 kroner), Ishøj Kommune (19,73 kroner) og Holbæk Kommune (19,77 kroner)

En gennemsnitlig husstands vandregning er årligt på cirka 5.450 kr., hvoraf afledning af spildevand står for cirka to tredjedele, lyder det i undersøgelsen.

Top 5 billigste vandpriser 1. Pandrup vandværk, Jammerbugt kommune

Fast årligt bidrag 313 kroner.

Kubikmeterpris 12 kroner

Samlede udgifter for en gennemsnitlig husstand 1.261 kroner 2. Sunds Vand- og varmeværk, Hernings Kommune

Fast årligt bidrag 219 kroner.

Kubikmeterpris 13 kroner

Samlede udgifter for en gennemsnitlig husstand1.269 kroner 3. Bording Vandværk A.m.b.a ., Ikast-Brande Kommune- 375, 11, 1274

Fast årligt bidrag 375 kroner.

Kubikmeterpris 11 kroner

Samlede udgifter for en gennemsnitlig husstand kroner 1.274 4. Langeskov Vandværk, Kerteminde Kommune

Fast årligt bidrag 288 kroner.

Kubikmeterpris 12 kroner

Samlede udgifter for en gennemsnitlig husstand 1.287 kroner 5. Svinninge Vandværk, Holbæk Kommune

Fast årligt bidrag 375 kroner.

Kubikmeterpris 11 kroner

Samlede udgifter for en gennemsnitlig husstand 1.298 kroner