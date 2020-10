Det kan virkelig betale sig at være kritisk og grundig, når du køber fødevarer i landets supermarkeder.

Hvis ikke du er det, risikerer du at betale unødvendigt meget for dine dagligvarer. Er du til gengæld lidt af en ræv, når det kommer til at aflure priser, kan du spare forbløffende mange penge.

Den pointe blev senest slået fast i weekenden, da Politiken bragte et pristjek af 13 supermarkedskæders økologiske dagligvarer.

Politiken havde samlet en kurv med 18 økologiske varer som leverpostej, gulerødder og smør. Fra den dyreste supermarkedskæde til den billigste var der 16 procent forskel.

Det er en årlig besparelse på godt 5.500 kroner, hvis en husstand med en gennemsnitlig husstands forbrug på dagligvarer flytter sine indkøb fra den dyreste til den billigste kæde.

Aldi endte med den billigste kurv og blev dermed pristjekkets vinder. Her kostede de 18 økologiske dagligvarer 240,50 kroner.

Herefter fulgte Lidl med en kurv til 242,60 og så Rema 1000, som var godt fem kroner dyrere end vinderne fra Aldi.

I den tunge ende var Irma med den dyreste kurv. Her kostede de 18 varer 286,22. I den næstdyreste kæde, Meny, var prisen 284,05 kroner.

I Meny er man træt af placeringen i den helt tunge ende af pristjekket.

»Vi kommer aldrig til at ligge i top, men jeg er ikke tilfreds med at være bundproppen,« lød det fra kædedirektør i Meny Kenneth Holmen Pedersen over for Politiken.

At der er penge at spare ved at være vaks, kunne B.T. også kaste lys over, da vi i september gik ud i 11 supermarkeder og købte 24 af de mest populære dagligvarer i Danmark.

Her viste det sig, at man kan spare ni procent på at købe kurven i den billigste kæde frem for den dyreste.

Det udgør en årlig besparelse på mere end 3.600 kroner for en gennemsnitlig husstand, hvis man flytter sine indkøb permanent fra den dyreste til den billigste kæde.