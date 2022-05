En prisstigning på 15-20 kroner månedligt på forbrugernes tv-pakker afhængigt af abonnement og udbyder.

Det var, hvad aftalen om moms på kunstnerisk arbejde ifølge Danske Mediedistributører ville resultere i. En aftale, der nu ser ud til at være afblæst.

Og det er godt nyt til de omkring to millioner danske husstande, der i dag har et tv-abonnement, skriver Berlingske.

Noget tyder nemlig på, at de ikke længere behøver bekymre sig om den ekstra udgift.

»Vi er mere end tilfredse med, at momsbomben under kulturlivet nu er afmonteret. Det ville have været virkelig skadeligt, hvis det var blevet gennemført. Heldigvis har mange aktører råbt vakt i gevær og påpeget, at det på ingen måde var en gangbar finansieringsform« siger markedsdirektør i Dansk Erhverv, Anders Thomsen til Berlingske.

Momsen på tv-pakker var anslået til at indbringe 300 millioner kroner om året. Penge, der skulle gå til at finansiere forsvarsaftalen for Kriminalforsorgen.

En politisk aftale, som regeringen, SF, DF og De Konservative står bag. Her blev de blandt andet enige om at leje fængselspladser i Kosovo, hvor 300 udvisningsdømte udlændinge kan afsone deres danske fængselsstraf eller forvaring.

Men nu trækker både DF og De Konservative i land. De vil nemlig ikke stemme for at lægge moms på dele af dansk kunst og kultur.

Skatteministeriet havde ellers påpeget, at det var nødvendigt at pålægge kulturlivet moms, når kunsten ikke formidles af kunstneren selv, for at bringe dansk lovgivning i overensstemmelse med regler i EU.

En påstand, som flere eksperter – heriblandt rettighedsorganisationen Copydan – har fremlagt som en fejlfortolkning, hvorfor DF og De Konservative nu stemmer imod.