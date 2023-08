Den amerikanske betalingsgigant PayPal har fået ny direktør.

Og med usikkerheden om, hvem der skulle overtage tronen, elimineret, stiger aktien med 2,4 procent.

Det skriver FinansWatch ifølge Paypal.

Manden, der fra den 27. september skal være topchef hos betalingsgiganten, bliver Alex Chriss. Han overtager pladsen fra Dan Schulman.

»Chriss vil arve et selskab med udfordringer, men ikke et, der ikke kan vendes,« skriver analytiker hos Mizuho Securities i et notat ifølge Bloomberg News.

Her henvises der til corona-tiden, hvor folk shoppede mere end online end normalt. Siden er det gået ned ad bakke for aktiekursen hos PayPal, der mildest talt har godt af det lille skub.

PayPal er i dag værdsat til mindre end 70 milliarder dollar, hvor den i juli 2021 havde en markedsværdi på mere end 360 milliarder dollar.

PayPal er en global betalingstjeneste, der gør det muligt for købere og virksomheder at sende og modtage penge online.