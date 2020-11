Det var flere ugers spændt forventning, der kulminerede, da 33-årige Trine Pandi og familien i Frederikshavn i midten af september endelig kunne tage deres nye streamingtjeneste i brug.

Siden har de brugt den flittigt. Det samme har hundreder af tusinder af andre danskere. Faktisk i en sådan grad, at der er tale om noget nær uhørte tilstande.

Streamingtjenesten Disney+ er simpelthen braget ind på det danske marked med nærmest uset kraft, viser helt nye analyser.

Hjemmet i Frederikshavn, der ud over Trine Pandi tæller hendes mand og deres børn på to og seks år, er et godt eksempel på hvorfor.

Trine Pandi og familien er glade for Disney+ Vis mere Trine Pandi og familien er glade for Disney+

»Om fredagen ser vi en Disney-film som familiehygge. Det er både nye og gamle film. Når ungerne så er puttet, ser vi 'The Mandalorian', for min mand er ret vild med Star Wars. Jeg tror allerede, vi bruger Disney+ tre-fire gange om ugen,« forklarer Trine Pandi.

Selv om Disney+ kun har været på det danske marked siden midten af september – altså i under to måneder – har 19 procent af befolkningen allerede nu tegnet abonnement på tjenesten, viser en YouGov-undersøgelse for B.T.

Ifølge målinger fra Kantar Gallup, som DR har delt med Mediawatch, blev Disney+ i oktober brugt på ugentlig basis af 16 procent af alle danskere over fire år.

Det er så voldsom en måling, at Disney+ allerede nu har overhalet etablerede tjenester som YouSee TV og Film, C More, HBO Nordic, Amazon Prime, Apple TV+, Dplay og Viafree i Danmark.

Kun DRTV og Netflix er langt foran, mens Disney+ allerede om få måneder ser ud til at nærme sig tjenester som Viaplay og TV 2 Play, hvis fremgangen fortsætter.

»Vi vidste godt, at Disney ville blive en succes, men det er meget imponerende, så hurtigt det er gået. Det er vildt,« siger Rasmus Larsen, redaktør på Flatpanels.dk:

»Tallet er formentlig allerede højere nu. Jeg kan ikke huske, at andre tjenester er blevet udbredt med så stor en hastighed. Så skal det være Netflix, hvis nogen har gjort det.«

Han mener, at Disneys tilbudskampagner, hvor man kan få rabatter ved at betale for et helt år, har spillet en rolle i den store udbredelse.

Disney+ stormer frem Foto: Robyn Beck Vis mere Disney+ stormer frem Foto: Robyn Beck

Men der er også andre elementer, der har givet Disney+ luft under vingerne.

»Prisen er rimelig, mange vil opfatte indholdet som et skatkammer, og de fleste har allerede et forhold til Disney i forvejen,« siger Rasmus Larsen:

»Jeg tror, Disney+ har potentiale til at overhale stort set alle andre tjenester i markedet. Også Netflix,« siger Rasmus Larsen.

Hos DR, der umiddelbart er den mest direkte konkurrent til Disney+, lyder det, at man havde forventet, at Disney+ ville »komme ind i Danmark for fulde gardiner« – og man hilser i øvrigt konkurrencen velkommen.

»Vi har 50 års tradition for at lave børneindhold. Når der kommer stærk udenlandsk konkurrence, gør det os mere klare på, hvad der er DR's rødder og særkende. Det gør det klart for os, hvilken vej vi skal gå for at adskille os fra de øvrige tilbud,« siger Henriette Marienlund, mediedirektør hos DR, blandt andet til Mediawatch

Hjemme hos Trine Pandi er hun slet ikke i tvivl om, hvorfor så mange danskere allerede nu har fået Disney+.

»Jeg tror, det er populært, fordi mange er vokset op med Disney-film og det univers omkring Star Wars. Der er det ret fantastisk, at det er blevet samlet et sted.«