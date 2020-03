Coronakrisen har sendt titusinder af danskere direkte i armene på butikker, der sælger dagligvarer på nettet. Kundestrømmen har været så vild, at butikkerne til tider har vaklet under presset.

Men der er grund til at gøre sit forarbejde grundigt, før man hopper i med begge ben. Der er nemlig store forskelle på alt fra udvalg i butikkerne til prisen for at få varer bragt ud. Og så er der ovenikøbet rigtig god mulighed for at spare en pæn sjat penge.

B.T. har sat fem dagligvarebutikker på nettet under lup.

Der er tale om kæderne Nemlig.com, Coopmad.dk, BilkaToGo, Rema 1000 (Vigo) og den helt nye tjeneste Fillop, som er Netto-varer.

Og det er faktisk lidt af en jungle. Butikkernes koncepter er meget forskellige. Tag bare den måde, du får dine varer på.

Hos BilkaToGo bestiller du varerne på nettet, de bliver pakket, og så kører du selv ud til Bilka og henter dem. Hos Rema 1000 er det en anden kunde, der bliver betalt for at bringe varerne hjem til dig.

Hos Nemlig.com og Coopmad.dk er der tale om helt klassiske supermarkeder – bare på nettet – hvor de selv bringer varerne ud. Og hos Fillop, der er den helt nye spiller på markedet, får du bragt varerne ud af PostNord. Her kan du til gengæld ikke få ferske varer – det vil sige kød, frugt og grønt.

For at tage temperaturen på, hvordan Fillop lægger sig ind i markedet, har B.T. samlet en kurv med 20 varer, du kan få hos alle fem tjenester, for at se nærmere på prisniveauet.

Og resultatet er klart og tydeligt. Nettos Fillop-tjeneste ankommer med et brag og har den klart billigste kurv til 268,7 kroner.

Det er knap 12 kroner billigere end hos Nemlig.com, der indtager andenpladsen.

Den dyreste kurv findes hos Coopmad.dk.

Her koster den 54,65 kroner mere end hos Fillop. Der er altså hele 17 procent at spare hos Fillop i forhold til Coopmad.dk.

Hvis du køber sådan en kurv et par gange om måneden, er der tale om en årlig besparelse på mere end 1.300 kroner.

Resultatet er en vigtig start for Fillop.

»Prisen er en dominerende faktor i Danmark, når danskerne skal vælge indkøbssted – om det er på nettet eller ej – så det har stor betydning. Derudover nyder Fillop i forvejen en klar fordel af, at folk kender Netto og butikkernes varer rigtig godt,« siger Bruno Christensen, ekspert i detailhandel, og uddyber:

»Jeg er ikke overrasket over, at Fillop er så skarpt prissat her. Netto har en ambition om at fremstå som det billigste indkøbssted, og når den position er truet, slår de stærkt tilbage. Det ser vi her.«

FAKTA: Hvad koster levering? Vi har bedt de fem tjenester oplyse deres prispolitik for levering: Rema 1000 (Vigo) 1 pose: 19 kr. 2 poser: 29 kr. 3 poser: 39 kr. Herefter 5 kroner ekstra pr. pose. Coopmad.dk Alt mellem 14-49 kroner. Levering på små dage og i åbne tidsrum giver laveste pris. Levering samme dag koster mellem 39 og 49 kroner. Ofte er der ’fri fragt’-kampagner. Fillop (Netto) 29 kroner. BilkaToGo 29 kroner. Nemlig.com Prispunkterne ligger mellem 9 og 49 kroner. Priserne afhænger af leveringstidspunkt.

Bruno Christensen mener til gengæld, at resultatet især vil få Rema 1000 til at spærre øjnene op.

»Jeg tror, Rema 1000 vil være nødt til at kigge på deres priser på de her produkter. Jeg tror, vi vil se dem reagere på det her.«

Men hvad er Fillop egentlig for en størrelse?

Og hvorfor har de ikke ferske varer? Det sidste først.

»Danskerne er lidt konservative forstået på den måde, at den største barriere for at handle online er, at man ikke kan forholde sig til sin vare på samme måde. Folk vil gerne have deres kød eller grøntsag i hånden, før de køber, og derfor vil de helst have de varer nede i supermarkedet,« siger Anne Bøgh, kommerciel chef i Fillop:

»De varer, vi har på Fillop, har man forholdt sig til én gang. Det er ting som havregryn, bleer, sæbe. Ting, man har et stabilt forbrug af.«

Idéen er så, at man fylder en kurv, og så får den leveret med et interval, som kan være ugentligt, hver 14. dage eller eksempelvis en gang om måneden.

Fillop har været i test siden september og er nu fuldt rullet ud i hele Danmark.