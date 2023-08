En ny type internetsvindel er dukket op på det seneste.

Det er fremskridtene inden for kunstig intelligens - eller AI - der har givet nye muligheder for at lokke internethandlende ud i bøvl.

Og det har ramt store webshops som Amazon.

New York Times kan således berette om en stor stigning i falske rejsebøger, der flyder ind over Amazon og snyder rejsende.

De falske bøger får gode - og falske - anmeldelser, består af generiske informationer og er skrevet af forfattere, der ikke findes.

Det ramte Amy Kolsky, som avisen har talt med. Hun søgte på 'travel, guidebook, France' forud for en tur til Frankrig, og blandt Lonely Planet- og Fodor's-guidebøger var en velanmeldt 'France Travel Guide' af en fyr, der hedder Mike Steves.

»Jeg blev suget ind af alle de gode anmeldelser,« siger hun til avisen. Der var over 100 femstjernede anmeldelser, og så var den endda lidt billigere end for eksempel Lonely Planet.

Men bogen ankom, og den var alt andet end brugbar.

»Det virkede som om, at fyren bare var gået på internettet, kopieret en masse tekst fra Wikipedia og sat det ind,« siger hun til New York Times.

Det er en blanding af forskellige nye kunstig intelligens-værktøjer, der står bag den store stigning i sådanne falske produkter.

Apps kan skrive formfuldendt tekst og generere falske portrætter af mennesker, der ikke findes. Gennem Amazon kan man selv udgive bøger. Og så kan man få genereret tekst til falske anmeldelser, der kan skrives på sider som Amazon.

Det betyder alt sammen, at sådanne bøger kan stige til høje placeringer over søgeresultater.

Avisen har fundet et utal af tilsvarende rejseguides til forskellige destinationer skrevet af forfattere, der ikke findes.

Vil du undgå at falde i fælden anbefaler de, at man tjekker anmeldelserne. Er der et stort antal femstjernede anmeldelser - men også et stort antal énstjernede anmeldelser med advarsler om generisk indhold, bør alarmklokkerne ringe.

Tilsvarende kan man kigge nærmere på forfatternes foto, hvor de kunstig genererede AI-billeder af mennesker ofte har små fejl og unaturligheder omkring, for eksempel, ører eller tøj.