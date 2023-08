Den lader vente på sig, Danmarks nye, store supermarkedskæde.

Men nu sker sker der snart noget.

For ifølge Finans.dk åbner de første to Coop-butikker til november – her vil de to såkaldte testbutikker slå dørene op i østjyske Hinnerup og på Vesterbro i København, i Codanhus.

Det bekræfter direktør i Coop, Allan Kristoffersen, over for mediet, hvor han samtidig erkender, at processen med åbningen af kæden er blevet forsinket med tre måneder.

»Det afgørende for os er, at vi kommer rigtigt fra land. Derfor tager vi tingene i rette tempo,« siger Allan Kristoffersen:

»Vi begynder med to testbutikker, og derefter ruller vi ud baseret på erfaringerne derfra. Der skal altid tilretninger til undervejs i et nyt koncept.«

Da koncernen først på året meldte de revolutionerende planer ud med lukningen af Irma og etableringen af den nye Coop-kæde på bekostning af også Brugsen og Kvickly lød det således, at de første butikker ville åbne »efter sommerferien i år«.

Nu er vi altså helt henne ved slutningen af året.

Og koncerndirektør Allan Kristoffersen kan endnu ikke sige, hvor stor kæden egentlig bliver. Sandsynligvis mellem 200 og 250 butikker, lyder det.

Han vil heller ikke sige, hvad den nye kæde reelt vil bestå af, men det skal »overraske«.

På grund af forsinkelserne er lukningen af de sidste Irma-butikker i øvrigt ligeledes blevet udskudt. Det vil først ske i 2024 i stedet for som planlagt i år.