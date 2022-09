Lyt til artiklen

Ud af det blå meldte Salling Group tirsdag ud, at de åbner en ny supermarkedskæde i Danmark, og at dørene til den første butik under navnet ‘Basalt’ slås op allerede den 11. oktober.

Formålet med kæden: At nedbringe omkostningerne så markant, at alle varer i butikken er 15 procent billigere end resten af markedet – også deres egne kæder Netto, Bilka og Føtex.

Et initiativ, der får ros.

»Jeg sidder med et smil på læben, for jeg har længe undret mig over, hvor de oprindelige discountbutikker er blevet af de seneste år,« siger Mogens Bjerre, lektor på CBS:

»Discountkoncepterne i dag er for store, for tunge og for dyre. Det her ligner Netto classic, kan man sige. Og det tror jeg, er rigtig godt set og rigtig godt timet.«

Konceptet er, at der ikke er kølevarer i butikken, og at de basisvarer, du kan købe, er placeret på paller, eller står i den oprindelige emballage på hylderne.

Tanken er, at omkostningerne til at drive butikkerne nedbringes så meget, at varerne kan sælges markant billigere end resten af markedet.

»Der vil selvfølgelig være forbrugere, der ikke synes, det er interessant. Men der er også så mange danskere, der er presset på økonomien, og som virkelig gør meget for at spare, som vil synes, det her koncept er spændende,« mener Mogens Bjerre.

I første omgang åbner ‘Basalt’ ti butikker frem mod udgangen af året.

En relativt lille satsning i udgangspunktet, påpeger Mogens Bjerre.

Ikke desto mindre vil det give genlyd, vurderer han.

»Jeg er sikker på, at Dagrofa og Coop kigger på det her med store øjne,« siger Mogens Bjerre:

»Rent taktisk og timingmæssigt er det flot. De har eksekveret med præcision og høj hastighed. Det skal Salling Group have ros for.«