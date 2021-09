Hvis du elsker tv-serier som 'Sex and the City', 'Game of Thrones' eller 'The Supranos', skal du læse med.

For HBO Nordic, der netop viser disse serier og en lang række film, bliver erstattet med en ny platform.

Det blev præsenteret af Warner Medier onsdag.



Det betyder dog ikke, at du skal gå glip af alle dine yndlingsserier. For 26. oktober vil HBO Max komme til Danmark som en erstatning for den nuværende streamningplatform.

Foruden alle serier fra HBO Nordic, kommer der også nyt indhold, skriver HBO Nordic i en pressemeddelse.

I dag koster det 99 kroner at have et abonnement hos streamingtjenesten, men chefen for HBO Nordic i Europa vil ikke ud med, hvad det kommer til at koste efter 26. oktober:

»Vi vil være aggressive på vores pris i markedet, men siger ikke mere i dag. Det bliver konkurrencedygtigt,« lyder det fra chef Christina Sulebakk til Kampanje.

Hun tilføjer desuden, at prisen for et abonnement hos HBO Nordic, ifølge hendes vurdering, ikke ligger i den høje ende.

Men sammenlignet med andre streamingtjenester på det danske marked er 99 kroner for et abonnement ifølge Mediawatch lige det modsatte – nemlig i den dyre ende.