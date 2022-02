Rentestigningerne løber som en steppebrand i disse dage og uger.

For bare et år siden hed den faste rente 0,5 procent, men nu gør realkreditkæmpen Totalkredit klar til at sende boliglån med en rente på 3,0 procent på markedet.

Det oplyser Totalkredit i en fondsbørsmeddelelse.

»Renterne er bare fortsat med at stige. Der er forventninger om, at renterne skal stige yderligere ude i verden, og det smitter af på de danske realkreditrenter. Det er altså nogle år siden, at vi sidst har set en rente på tre procent,« siger Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, der samarbejder med Totalkredit.

Det er hele seks år siden, at boligejerne sidst blev præsenteret for en rente på tre procent.

Rentehoppet betyder, at det lige nu er cirka 1.290 kroner dyrere om måneden efter skat at låne en million kroner til et boligkøb, end det var for et år siden.

Hvis man skal låne to millioner kroner til at købe et ganske almindeligt parcelhus, er den årlige ydelse er steget med hele 30.960 efter skat.

I beregningen har Arbejdernes Landsbank sammenlignet et 2,5-procent lån med 10 års afdragsfrihed med et 0,5-procentslån med 10 års afdragsfrihed.

Hvis renten stiger bare lidt mere de kommende dage, kan 3,0-procentlånet snart komme på hylderne i de finansielle supermarkeder, og så vil den månedlige ydelse for at låne en million kroner også få et nøk opad, siger Brian Friis Helmer.

Det første lån, der vil åbne med en rente på tre procent, vil være et realkreditlån med 30 års afdragsfrihed.

Lånet med 10 års afdragsfrihed vil følge efter, og stiger renterne blot en tand mere, vil også det 30-årige realkreditlån med afdrag åbne med en rente på tre procent.

Rentestigningerne har mærkbare konsekvenser for boligkøberne, især for førstegangskøbere, der ikke har en boligformue med sig.

»Det er altså blevet noget dyrere at låne en million kroner. Der er ingen tvivl om, at der vil være nogle boligkøbere, der må kigge sig om efter noget billigere. Det kan for eksempel være en anden beliggenhed eller færre kvadratmeter,« siger Brian Friis Helmer.

Isoleret set vil de stigende renter trykke boligpriserne nedad. Men Arbejdernes Landsbank forventer i lighed med andre store danske banker, at boligpriserne vil stige svagt resten af året.

Det skyldes blandt andet, at rekordmange danskere er i job, og at udbuddet af boliger et meget lavt. Begge dele er med til at presse priserne op.