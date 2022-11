Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Selvom mange priser så småt er begyndt at stabilisere sig – omend på et rigtig højt niveau eller, som energi, ligefrem falde - banker inflationen videre op i Danmark.

Det viser nye tal fra Eurostat og Danmarks Statistik.

Inflationen i Danmark ramte i oktober ikke mindre en 11,4 procent, viser det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks.

I september lød inflationen i samme indeks på 11,1 procent.

»Endnu et forfærdeligt tal for den danske inflation i oktober med tocifrede stigninger i forbrugerpriserne. Priserne fortsætter med at stige måned for måned, og inflationen skyder op med højeste fart i 40 år,« konstaterer Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar.

Mest bekymrende er det, at kerneinflationen også stiger.

»Også den såkaldte kerneinflation, som er fratrukket energi- og fødevarepriserne, stiger og lyder nu på 7 procent. Det er med andre ord et bredt udsnit af danskernes forbrug, som er ramt af prisstigninger, og ikke alene prisstigninger på el, gas, brændsel og fødevarer. I september lød kerneinflationen på 6,7 procent,« skriver Brian Friis Helmer.

Gennemsnitligt er inflationen i EU-landene 11,5 procent, viser opgørelsen.

Ifølge Arbejdernes Landsbank er forventningen, at inflationen nu har toppet, selvom Brian Friis Helmer understreger, at 'intet er mejslet i sten'.