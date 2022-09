Lyt til artiklen

Tirsdag morgen ankom endnu en gigantisk streamingtjeneste på det danske marked.

Det skete med bulder og brag: Halv pris for altid, hvis du tegner abonnement inden for få uger.

Det er Paramount+, der nu bliver til tjenesten Skyshowtime.

En tjeneste, som – ud over Paramount – har indhold fra giganten Comcast, der blandt andet ejer Universal, DreamWorks og britiske Sky.

Tegner du abonnement inden 1. november, koster den dig ikke mere end 34,5 kroner om måneden i al den tid, du har tjenesten.

»De kommer ind med en aggressiv pris, når man tænker på, hvor stort potentialet er. Men de er nødt til det. De kommer ind på et marked med enormt mange spillere, så de skal ud over stepperne,« siger Rasmus Larsen, redaktør på Flatpanels.dk:

»Det er klart en tjeneste, man skal tage seriøst og holde øje med, for der er et kæmpe potentiale. Det kan godt blive en af de store tjenester.«

Med kampagnen ‘halv pris for altid’ har Skyshowtime gjort HBO Max kunsten efter.

HBO Max lancerede samme kampagne, da de kom ind på det danske marked, og det var umiddelbart en succes.

Det eneste ‘problematiske’ ved den kampagne var, at det nu viser sig, at HBO Max står foran en fusion med Discovery Plus.

Når den gennemføres, forsvinder kundernes ‘halv pris for altid’, fordi HBO Max ophører med at eksistere.

»Man skal selvfølgelig vide, at kampagner, hvor der står ‘for altid’ kun gælder, så længe tjenesten eksisterer i sin nuværende form. Lige nu ser vi en del fusioner i markedet, så det er slet ikke utænkeligt, at den her tjeneste bliver til noget andet en dag,« siger Rasmus Larsen.

»For de kunder, der har Paramount+ i dag, er det bare med at få opsagt sit abonnement og tegne abonnement på Skyshowtime til halv pris,« siger Rasmus Larsen.

Generelt mener han, der er god grund til at prøve tjenesten af.

»De har en del film-franchises som Top Gun og Jurassic Park, og de producerer også en del serier som Yellowstone, Ray Donovan og Dexter. Det er et sammensurium af en masse indhold,« siger Rasmus Larsen:

»De har en kæmpe bagkatalog, og selvom det hele ikke er lagt ind på tjenesten endnu, er det i hvert fald en meget større tjeneste end Paramount+.«