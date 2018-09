Skal der ketchup eller mayonnaise på pomfritterne?

Det er der meget delte meninger om, men hvis det står til firmaet Heinz, kan man fremover indgå et kompromis, når man skal beslutte sig i supermarkedet.

De har nemlig lavet en blanding, mayochup, som allerede nu er tilgængelig i nogle amerikanske butikker, og over de næste måneder bliver rullet ud i hele landet.

I april skrev Heinz på Twitter, at de ville smide mayochup på det amerikanske marked, hvis de kunne få 500.000 stemmer på ja, og i skrivende stund har 511.000 trykket ja.

Want #mayochup in stores? 500,000 votes for “yes” and we’ll release it to you saucy Americans. — Heinz Ketchup (@HeinzKetchup_US) 11. april 2018

Faktisk er ideen med at putte blandingen på flaske slet ikke ny. Den er allerede en succes på markeder som Mellemøsten og Latinamerika, hvor mayochup er et meget populært alternativ til de traditionelle dyppelser..

Derfor har B.T. spurgt de største danske importører, om danskerne får en chance for at stifte bekendtskab med mayochup.

»Desværre halter lanceringen i EU lidt på grund af de europæiske regler. Når det bliver muligt, så er det bestemt sandsynligt, at en klassisk blanding som denne, nu blandet af producenten, kan komme i Føtex, Netto og Bilka«, skriver Salling Groups media relations manager, Kasper Reggelsen, i en mail til B.T.

»Det er ikke noget, vi er blevet præsenteret for, men det lyder da spændende…«, skriver Coops informationsdirektør, Jens Juul Nielsen.

Håber du, der kommer mayochup i danske butikker?

Det bliver altså ikke lige med det samme, at mayochuppen kommer til Danmark, men det virker langt fra umuligt, at det sker med tiden.

Indtil da må vi nøjes med at drukne pomfritterne i mayonnaise eller ketchup - eller selv blande det sammen.