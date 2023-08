Du kan bruge dit dankort, dit kørekort og dit sygesikringsbevis på mobilen, men skal du med bus og tog, skal du stadig tjekke ind med det velkendte hvide plastikkort.

Nu er en ny app på vej, som bliver første skridt mod et digitaliseret Rejsekort, skriver TV 2 Kosmopol.

Med appen RejseBillet kan du købe billet til al slags offentlig transport i hele landet.

Der er dog ikke tale om en fuldstændig pendant til Rejsekortet, for den nye løsning kan ikke helt det samme, som det fysiske rejsekort.

Med RejseBillet-appen betaler du rejsen på forhånd, mens du på Rejsekortet først betaler den endelige billetpris, når du er fremme.

Derfor får passagerne ikke samme rabat med appen, som man kan få med det fysisk rejsekort, som først beregner den endelige pris, når du er fremme ved dit bestemmelsessted.

Firmaet Rejsekort & Rejseplan A/S arbejder på en løsning, hvor du kan tjekke ind og ud på mobilen, men den tekniske løsning er endnu ikke klar.

»Vi arbejder på at kunne lancere sådan en komplet Rejsekort app. Det kommer, når vi er klar med en løsning, der er brugervenlig, sikker og tilgængelig, og det er vi i gang med at indhente tilbud på,« skriver direktør hos Rejsekort & Rejseplan A/S, Kasper Schmidt, i et skrifteligt svar til TV 2 Kosmopol.

Appen har været tilgængelig i Google Play og App Store siden 23. august.