Om få måneder træder en ny regel i kraft.

Og den vil få stor betydning for din oplevelse, når du kører bil.

Fra og med juli 2024 skal alle nye biler udstyres med fartalarmer, og allerede i dag er mange nye biler udstyret med systemet, der går under navnet ISA.

Det lyder jo godt, men virkeligheden er ifølge FDM en ganske anden.

Interesseorganisationen har prøvet flere biler med ISA, og dommen er hård:

Ifølge FDM er nye biler ved at 'udvikle sig til de rene bipbipspil', som distraherer føreren og dermed risikere at udgøre en sikkerhedsrisiko under kørslen.

Udover de mange distraherende lyd, påpeger FDM, at de fleste nye biler med fartalarmer laver den ene fejl efter den anden. Eksempelvis fordi bilen tror, fartgrænsen i en byzone er 30 eller 40 km/t og ikke 50 km/t – med den konsekvens at føreren konstant bliver advaret med blinken eller via højttalerne, selvom vedkommende ikke kører for stærkt.

»Folk bliver frustrerede over alarmer, som forstyrrer. Så længe systemerne ikke fungerer i praksis, er det vigtigt, at bilproducenterne sikrer en let måde at slå dem midlertidigt fra på, så man kan koncentrere sig om at køre bil,« siger FDM's biltekniske redaktør, Søren W. Rasmussen.

Men sådan er det ifølge FDM på ingen måde i dag, hvor føreren i mange tilfælde skal igennem besværlige menuer på bilens display for at kunne slå fartalarmen fra.

Det kommende krav om fartalarm i alle nye biler skyldes EU-regler, som er vedtaget med henblik på at hjælpe bilisterne med at overholde fartgrænserne.