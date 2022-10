Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De Økonomiske Vismænd står klar med en ny rapport.

I rapporten spår de høj inflation til næste år, hvilket vil føre til de højeste lønstigninger siden 1980erne.

Det skriver Finans.

Vismændene advarer nu politikerne mod at overdrive inflationshjælpen til husholdninger og virksomheder og kritiserer blandt andet aftalen om loft over huslejestigninger.

»Inflationshjælp er ikke nemt at gennemføre, uden det har bivirkninger,« siger overvismand, Carl-Johan Dalgaard i en pressemeddelelse.

I Dansk Metal ser man ikke, at lønstigningerne vil være skadelige.

»I vismændenes prognose kommer lønstigningerne til næste år op på 5,2 procent. Men på trods af de højere lønstigninger bliver der ikke sat gang i en skadelig lønprisspiral. Inflationen forventes at komme under kontrol. Det er en god nyhed for lønmodtagerne,« skriver de i en pressemeddelelse.

»Selvom arbejdskraften længe har været i restordre, har lønstigningerne hidtil været overraskende små. Arbejdsgiverne er sluppet billigt. Men vismændenes prognose viser med al tydelighed, at der er plads til markant højere lønstigninger, end vi har været vant til, uden at der bliver sat gang i en skadelig lønprisspiral. Det er en rigtig god nyhed,« siger Erik Bjørsted, cheføkonom i Dansk Metal.

Selvom inflationen herhjemme »i høj grad kan tilskrives eksterne faktorer«, så ventes lønstigningerne herhjemme at holde presset på priserne oppe til næste år. Således ventes lønstigningerne at tiltage fra cirka 3,75 procent i år til godt 5 procent næste år, forudser vismændene ifølge Finans.