Har du en elbil? Så betaler du måske alt for meget for at tanke dit køretøj op.

Det fastslår en ny, hemmelig rapport fra Konkurrencerådet, som TV 2 er i besiddelse af.

Mange danskere har valgt at skifte deres diesel- eller benzindrevne bil ud med et grønnere alternativ – og det er altså en dyr fornøjelse for mange.

Det skyldes især manglen på konkurrence, lokale monopoler og skæve regler og aftaler, der gør det både dyrt og besværligt for bilisterne at finde den billigste løsning, når de skal fylde strøm på deres eldrevne bil.

»Vi kan se, at forbrugerne er forvirrede, og at de betaler for meget. Derfor er der brug for regulering. Man bør sigte efter, at det bliver som med benzinstationer, hvor det er fuldstændig transparent, hvad man betaler. Sådan er det ikke med elbiler i dag,« siger den administrerende direktør i brancheforeningen De Danske Bilimportører, Mads Rørvig, til TV 2.

Ifølge rapporten betaler op mod halvdelen af alle private elbilsejere mere, end de burde for at lade deres køretøj op.

Derfor anbefaler man i rapporten ni konkrete tiltag, der skal sænke priserne for elbilisterne og øge konkurrencen. Tiltagene kan du læse i nedenstående faktaboks.

De ni tiltag fra Konkurrecerådet Her er anbefalingerne fra Konkurrencerådet, ud fra den rapport TV 2 er kommet i besiddelse af: Regel om reduceret elafgift skal erstatte refusion af elafgiften. Muligheden for refusion af momsen på elafgiften skal ligestilles med muligheden ved andre ydelser af refusion af elafgiften. Mulighederne for at sammenligne priser på hjemmeopladningsaftaler skal forbedres. Bedre mulighed for at beholde sin ladeboks, når der skiftes udbyder af serviceaftaler. Forbud mod bundtning af ydelser på hjemme- og udeopladning. Der skal være pligt til løbende at stille opdateret information om ladestanderes placering, pris, tilgængelighed og driftsstatus til rådighed. Det skal altid være muligt at betale med betalingskort på offentligt tilgængelige ladestandere. Der skal være mindst to forskellige udbydere i hvert lokalområde. Fremover skal mindst to ladeoperatører tilbydes mulighed for at opsætte ladestandere på samme rasteplads langs motorvejene. Kilde: TV 2

Der er cirka 235.000 biler, der kører med hel eller delvis elmotor i Danmark ifølge de nyeste tal fra marts.