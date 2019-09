Mens det til tider kan være rod og manglende moderniseringer, man som boligkøber skal kunne se igennem for finde den helt særlige følelse af drømmehjem, er kunstneren og natklubejeren Morten Angelos hjem i Nyhavn i den modsatte ende.

Med mindre man har flyttekasserne spækket med dekorerede jagttrofæer og kunstværker iøvrigt - skiller Angelos hjem sig nemlig særligt ud på salgslisterne.

Ikke alene er der tale om en 189 kvadratmeter stor, helt moderniseret lejlighed - adressen er også blandt de dyreste lejligheder, der netop nu er til salg i København. Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Handlen står Lokalbolig City for - og i deres salgsannonce beskrives Angelos hjem da også som en lejlighed, der imponerer på alle parametre.

Foto: Lokalbolig City Vis mere Foto: Lokalbolig City

Flere køb og salg

Ifølge Boliga.dks oplysninger købte Morten Angelo adressen i Nyhavn tilbage i 2017.

Den gang lød prisen på lejligheden, der tidligere har været ejet af blandt andre kendisfrisøren Gun-Britt, på 8,5 millioner kroner.

Blot en månedstid forinden havde Angelo solgt sin anden, ekstravagante lejlighed i København.

Efter at have været on/off på markedet kunne kunstneren, der blandt andet også står bag luksus-natklubben Lusso, nemlig kalde sig sælger i foråret 2017. Den lejlighed solgte han for 12,5 millioner kroner.

Selvom kvadratmeterpriserne på særligt hovedstadens ejerlejligheder er kommet trægt fra start i år med et lille prisfald sammenlignet med sidste år, er København stadig blandt landets dyreste kommuner.

Faktisk er det kun de gennemsnitlige salgskvadratmeterpriser i én anden kommune, der overgår hovedstadens - og det er blandt naboerne i Frederiksberg.

I første kvartal gik en gennemsnitlig kvadratmeter lejlighed i Frederiksberg Kommune således for knap 43.800 kroner, mens en tilsvarende i Københavns Kommune blev solgt for næsten 40.500 kroner.

