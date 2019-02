Det er altid den største frygt, når man tilbage til sin parkerede bil: At der gemmer sig en lille p-afgift i forruden.

Men nu er der godt nyt.

I sommeren 2018 kom Parkeringsklagenævnet nemlig til verden, og derigennem kan du klage over de p-afgifter, du som forbruger ikke er enig i.

Det er altså nemmere, hurtigere og billigere at få sat sin p-afgift under lup, men endnu bedre er det, at der er et slags 'smuthul'.

Det skriver FDM.

Private parkeringselskaber skal nemlig tilmeldes Parkeringsklagenævnet, før de kan udstede p-afgifter, og det er ikke alle, der er det.

»Uanset om det enkelte p-selskab er tilmeldt Parkeringsklagenævnet eller ej, skal man selvfølgelig altid overholde de regler, der gælder for den pågældende parkeringsplads. Får man alligevel en afgift, man mener, er forkert, er det stadig vigtigt, at man klager til p-selskabet. Her kan man så gøre opmærksom på, at selskabets afgift ikke er gyldig, da det ikke er tilmeldt klagenævnet,« siger juridisk konsulent i FDM Dennis Lange.

Reglen er skruet sådan sammen, at parkeringsselskabet slet ikke kan udstede en afgift i den tid, de ikke har været tilmeldt klagenævnet.

Sagt med andre ord: Hvis du har modtaget en afgift den 17. december fra et selskab, der blev medlem af klagenævnet den 31. december, så er den ikke gyldig.

Se listen med tilmeldte selskaber her.

Som det er med de fleste klagenævn, så skal du først klage til selve parkeringsselskabet, før du går videre til Parkeringsklagenævnet.

Det koster 175 kroner at klage til Parkeringsklagenævnet. Du får dog gebyret igen, hvis du får medhold.