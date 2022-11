Lyt til artiklen

»Julen varer længe, koster mange penge.«

Sådan lyder det i den populære julesang 'Højt fra træets grønne top' – men en ny trend, som kan spare dig penge i den dyre juletid, er ved at brede sig blandt danskerne.

Fire ud af ti danskere kunne godt finde på at give en genbrugsgave. Det viser tal fra DBAs Genbrugsindeks.

24 procent har allerede givet en brugt gave i løbet af det seneste år.

En af dem er 37-årige Sebrina Petersen Elken fra Køge.

»Jeg giver genbrugsgaver til alle. Både familie, veninder og vores børn. Vores egne børn er nok dem, som vi oftest køber genbrug til, da det bare er mere unikt at give dem noget med en historie,« siger hun til DBA.

Ifølge en ekspert er det ikke kun på grund af inflationen og krisetegnene, at danskerne er begyndt at give flere genbrugsgaver.

»Flere har ondt i økonomien og kommer til at bruge færre penge på julegaver, men der er også kommet et større fokus på genanvendelse, og det er blevet mere okay at købe genbrug,« siger Vagn Jelsøe, der er chefkonsulent i bæredygtigt forbrug ved Forbrugerrådet Tænk, til TV2 Østjylland.

Netop det øgede fokus på bæredygtighed er også en af årsagerne til, at det i Sebrina Petersen Elkens familie er blevet helt almindeligt med brugte julegaver under træet.

DBAs Genbrugsindeks viser, at det især er kvinderne, som kan finde på at finde en genbrugsgave.

»Noget tyder på, at kvinderne går ekstra meget op i at finde den helt rigtige gave. I Genbrugsindekset har vi nemlig også undersøgt, hvorfor folk giver genbrugsgaver. Det handler primært om at spare penge, at minimere overforbrug og at kunne give en gave med en unik historie. De to sidstnævnte er vigtigst for kvinderne, mens mændene går mest op i at spare penge,« siger DBAs talsperson, Julie Schoen.

Ifølge DBAs tal har 58 procent af danskerne ikke noget imod at få en brugt gave.