Apple præsenterede tirsdag aften deres nye serie af iPhones, iPhone 15.

Og efter en længere kamp med EU har Apple smidt håndklædet i ringen for deres eget Lightning-ladestik efter 11 år og er gået over til USB-C-stikket, som EU har krævet bliver standard i alle nye telefoner fra efteråret 2024.

Tanken er, at det på sigt skal gavne alle forbrugere, da alle telefoner – Android, iPhone, you name it – kan lades med samme stik, kan tilsluttes til ting med samme stik, og at man derfor ikke behøver nogensinde at købe nye kabler og stik.

Har du været iPhone-bruger i flere år, kan det til gengæld både blive bøvlet og dyrt til at begynde med.

For kort efter Apple under stor mediebevågenhed annoncerede fire nye iPhones og et par nye Apple Watches, opdaterede deres hjemmeside med priser på nyt tilbehør til de nye telefoner.

Sådan ser den nye iPhone – og ladestikket – ud. Foto: Justin Sullivan/AFP/Ritzau Scanpix

Heriblandt en adapter fra USB-C-stik til det gamle Lightning-stik, så man stadig kan bruge sit gamle tilbehør, sin gamle oplader, sit gamle stik til bilen og til kablede høretelefoner.

Og prisen for at kunne bruge det gamle udstyr?

279 kroner.

Det får på X, tidligere Twitter, tech-ekspert og tidligere Digital Trends-chefredaktør Jeremy Kaplan til at spørge:

»Det er, hvad, hardware til en værdi af 1 dollar?«

En anden bruger, Max Major, skriver, at han glæder sig til at bruge to adaptere i træk.

»Jeg kan ikke vente med at bruge den til at konvertere fra USB-C til Lightning, så jeg kan bruge min Lightning til hovedtelefonadapter.«

På samme måde kalder techmediet Digital Trends prisen for »hylende morsom«.

Et Lightning-stik og et USB C-stik sammen. Det nye ladestik – USB C – er det nederste 'hule'. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

På samme måde kan du ikke længere oplade din gamle iPhone 14 eller ældre med samme oplader som et par nyindkøbte Airpods Pro, da ladestikket også her overgår til USB-C fra Lightning.

Til gengæld kan du se frem til på længere sigt kun at have én oplader til alt.

Udover det nye ladestik bød Apple-præsentationen på fire iPhones, 15, 15 Plus, 15 Pro og 15 Pro Max, der begynder ved 7.799 kroner for den billigste og ved 11.799 kroner for den dyreste model.

Køber du den almindelig 15'er, kan du se frem til, at den sorte sensorbjælke i toppen er blevet erstattet med det, de kalder dynamic island, bedre kamera og hurtigere hardware.

Hvis du til gengæld finder den helt store pung frem og køber en Pro Max, får du titanium-sider på telefonen og 5 gange optisk zoom på kameraet.