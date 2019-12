Efter godt to år på Frederiksberg kan fodboldspilleren Nicolaj Thomsen vinke farvel til det mondæne københavnerkvarter.

I hvert fald kan han så småt begynde at smøge ærmerne op og ringe efter flyttemændene: for det er nemlig lykkedes den 26-årige fodboldspiller at få solgt sin herskabslejlighed.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Det betyder, at nøglerne til de fire værelser øverst i en ejendom fra 1901 nu kan skifte hænder - og de nye ejere kan glæde sig over at have købt et nyt hjem med en smule rabat.

Løvernes nummer otte startede nemlig med at sætte lejligheden til salg for 7,1 millioner kroner tilbage i foråret. Herefter blev prisen nedjusteret med 300.000 henover sommeren - før handlen i sidste ende kunne gå igennem for 6.550.000 kroner.

Bliver i byen

Frederiksberg Kommune har landets dyreste salgskvadratmeterpriser, når det gælder ejerlejligheder. I gennemsnit har køberne i den eksklusive kommune nemlig betalt lige knap 44.000 kroner pr. kvadratmeter i årets første halvdel.

Det viser tal fra Boliga.dk.

Det kan salgsprisen på Thomsens nu tidligere bolig toppe med over 10.000 kroner: de nye ejere gav nemlig lige over 54.000 kroner pr. kvadratmeter for lejligheden, der ligger tæt på Søerne i København.

At Frederiksberg-hjemmet nu er solgt, betyder dog ikke, at Nicolaj Thomsen er på vej væk fra hovedstaden.

I sommer købte han nemlig en lejlighed på Vesterbro, så han rykker sig altså ikke mere end et enkelt postnummer.

Nicolaj Thomsen har spillet for FC København siden 2017. Før det var et han et enkelt år hos FC Nantes i Frankrig, mens Superliga-karrieren begyndte i 2011 i Aalborg - ikke langt fra hjembyen Skagen - hvor han var på banen i mere end 100 kampe for det nordjyske hold AaB.

