Torsdag middag stiller fire socialdemokratiske ministre sig op foran rullende kameraer med endnu et coronatiltag.

Denne gang præsenterer de et udspil til en sommerpakke til en samlet værdi af 1,6 milliarder kroner, som blandt andet kan gøre det billigere for danskerne at komme ind til kulturoplevelser, gå på restauranter og rejse med offentlig transport i sommermånederne.

Det skriver TV 2.

Formålet er at stimulere økonomien i række hårdt trængte brancher.

Det er endnu uvist, hvordan de mange penge helt konkret skal forvaltes, men TV2's finanskommentator Ole Krohn erfarer følgende om pakken:

»Den største post vil gå til hoteller og restauranter, der vil få mulighed for at markedsføre fælles initiativer for cirka 400 millioner kroner. Museer og andre dele af kulturlivet får omkring 300 millioner til nedsat eller gratis entre, mens billig indenrigstransport i form af Orange togbilletter og nedsatte færgepriser som udgangspunkt vil få i nærheden 200 millioner kroner,« siger Ole Krohn til TV 2.

Sidste sommer var der en lignende sommerpakke, hvor færgebilletter eksempelvis gjort gratis for gående eller cyklister, ligesom der var halv pris på entréen hos en meget lang række kulturinstitutioner.

Om pengene konkret forvaltes på samme måde i år, er usikkert.

Udspillet præsenteres på et pressemøde klokken 12.30. Du kan naturligvis følge det live på bt.dk.

Herefter skal den endelige pakke forhandles på plads med folketingets partier.