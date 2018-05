Vil du gerne finde den perfekte gamingcomputer til dine behov, kommer to computereksperter her med deres råd til, hvad du bør kigge efter.

København. Går du med en drøm om på et tidspunkt at spille for store danske e-sportshold som Astralis, North eller Heroic, er det vigtigt at have udstyret i orden.

Men at finde den rette gamingcomputer er ikke nødvendigvis en dans på roser.

Der er mange komponenter og fagtermer at finde rundt i, og derfor kan det være en god idé med vejledning. Den kan Rasmus Fossing, som er næstformand hos eSport Danmark, der er det danske forbund for elektronisk sport, give os.

Hans første råd er meget ligetil.

- Du bør droppe tanken om at købe en bærbar computer. Selv hvis du vil have en rigtig god gamingbærbar, så skal du op og bruge rigtig mange penge - og selv der er den ikke lige så god som det tilsvarende i en stationær, siger han.

Fordi en bærbar ofte bliver varmere end en stationær, har den en kortere levetid. Derudover har du også færre muligheder for at opgradere en bærbar, fortæller Rasmus Fossing, og han bakkes op af Morten Skeldal, der er testredaktør hos Komputer For Alle.

- Hvis du virkelig gerne vil spille, så er det bedst at købe en stationær. Her kan du nemlig skifte grafikkortet og sætte ekstra skærme til, hvis det er det, du vil, siger Morten Skeldal.

Brug derfor kræfterne på at finde en god stationær computer, og du behøver ikke at vælge den dyreste model som din første gamingcomputer.

Til gengæld er det vigtigt, at kabinettet (computerrammen) har de rette muligheder for nedkøling.

- Der skal som minimum sidder to blæsere, der tager luft ind, og en blæser der tager luft ud, siger Rasmus Fossing.

Har kabinettet ikke de rette muligheder for køling, risikerer du, at de forskellige komponenter bliver for varme, og deres levetid dermed forkortes.

En af de vigtigste dele ved en god computer til spil er grafikkortet. Selv om det er vigtigt at have et godt grafikkort, kan det ikke stå alene.

- Det er vigtigt, at de komponenter, der sidder i computeren, supplerer hinanden godt. Så det nytter ikke noget at bruge 6000 kroner på grafikkortet og så kun bruge 3000 kroner på resten af maskinen, siger Rasmus Fossing.

Når du leder efter grafikkort, bør du kigger efter mærkerne Nvidia og AMD, fortæller Morten Skeldal. Det er de bedste mærker på markedet lige nu.

Og har du tålmodighed, kan du vente på, at Nvidias nye grafikkort kommer ud.

- Det hedder 11-serien - altså 1160, 1170 og 1180 - og de grafikkort forventes at komme ud i slut juli til midten af august, siger Rasmus Fossing.

Går du på udkig på brugtmarkedet, bør computeren minimum have et GTX 1060-grafikkort, lyder det fra Rasmus Fossing. Det er nemlig et godt allround-grafikkort, og så kan man altid opgradere bagefter.

Når det kommer til computerens ram (hukommelse), er der også et minimum for, hvor meget computeren har brug for.

- I forhold til ram er otte gigabyte fint nok. Så længe det er et DDR4, så er det næsten lige meget, hvilken hastighed rammene kører med. Alle nye computere har dog DDR4-ram i sig, siger Rasmus Fossing.

Du bør dog aldrig gå under otte gigabyte ram, men du kan til gengæld sagtens gå op til 16 gigabyte.

Fakta: Det gode udstyr til pc'en

Processor: Markedet for processorer ændrer sig hele tiden. Af den nyeste generation kan en i5-8400 eller AMD Ryzen 2. generation anbefales, da de begge er gode til prisen.

Skærm: Når du skal bruge din computerskærm til e-sport, skal den køre med minimum 144 hertz.

Keyboard: Vil du gerne have et godt keyboard, kan du blandt andet kigge efter det danske firma SteelSeries.

Kilder: Morten Skeldal, Rasmus Fossing.

/ritzau fokus/