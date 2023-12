Den nye Tesla Cybertruck bliver mere end 50 procent dyrere end det, som Elon Musk lovede potentielle købere i 2019.

Og dertil kommer, at den ikke får den lovede rækkevidde, rapporterer blandt andre NY Post.

Danmarks mest populære bilmærke, Tesla, påbegyndte torsdag levering af den første nye bil i fire år, da ejer Elon Musk i en livesending på X præsenterede den futuristiske Cybertruck.

»Endelig ser fremtiden ud som fremtiden,« sagde Elon Musk ifølge avisen.

Tesla begyndte torsdag levering af den nye Cybertruck. Men almindelige amerikanske forbrugere kan godt væbne sig med endnu mere tålmodighed. Foto: Mike Blake/Ritzau Scanpix Vis mere Tesla begyndte torsdag levering af den nye Cybertruck. Men almindelige amerikanske forbrugere kan godt væbne sig med endnu mere tålmodighed. Foto: Mike Blake/Ritzau Scanpix

Den nye model er lavet af skinnende rustfrit stål og er designet helt uden bløde kurver. Og så måler den hele 5,68 meter, mens den er 179 cm høj og 220 centimeter bred.

Men den er også dyrere end først antaget.

Elon Musk talte godt nok ikke om prisen på den nye Tesla-baby, men på bilgigantens website kunne man ifølge avisen se flere forskellige udgaver af bilen til salg.

Heraf var den billigste til salg fra 60.990 dollar, hvilket svarer til cirka 415.000 kroner. Det er altså markant mere end det, som Elon Musk ellers havde proklameret i 2019.

Og er amerikanske købere stadig interesseret i at købe den billigste version, kan de se frem til at måtte vente til 2025 for at få den leveret. Teslas Cybertruck er i forvejen forsinket med to år.

Cybertruck Delivery Event https://t.co/rWd111HvHc — Tesla (@Tesla) November 29, 2023

Den dyreste version, som har navnet 'Cyberbeast' kommer til at koste mellem 80.000 og 100.000 dollar.

Men også rækkevidden har ændret sig undervejs i processen. I stedet for at have en kapacitet på 500 miles, cirka 800 kilometer, er rækkevidden opgivet til 340 miles. Det svarer til cirka 550 kilometer.

Man kan tilkøbe en såkaldt 'range extender' eller ekstra batteripakke, som udvider rækkevidden til 470 miles eller cirka 750 kilometer.

Den nye Tesla Cybertruck kommer dog ikke på det danske marked lige med det første. Det skyldes blandt andet, at den ikke lever op til EU-sikkerhedskrav.

Elon Musk har tidligere åbnet for, at der på et senere tidspunkt vil komme en mindre, tilpasset model til det europæiske marked.

Tesla oplever ellers stor succes i Danmark i øjeblikket. De seneste tal viser, at den amerikanske bilgigant på rekordtid har overhalet samtlige konkurrenter og i 2023 har opnået den største markedsandel af alle bilmærker i Danmark.

På et år er Tesla, som alene producerer elbiler, gået fra at have en markedsandel i Danmark på 2,03 procent til 11,78 procent.

Det svarer til, at næsten hver ottende nye bil i Danmark lige nu er trillet ud fra en Tesla-fabrik.