Hunden kan både påvirke vores psykiske og fysiske velbefindende og virke dæmpende på stress og depression.

Hunde kan være loyale og trofaste - og besøgshunde anvendes både inden for ældreplejen og sundhedsvæsnet.

Og der er ikke bare sammenhæng mellem de firbenede pelsdyr og vores psykiske velbefindende - de påvirker også vores fysiske sundhed.

Et hold forskere fra Tjekkiet har undersøgt blodtryk, kolesterol, kostvaner hos 1800 europæere. Her så de, at hundeejerne var mere fysisk aktive og havde sundere kostvaner end gennemsnittet.

Det skriver forskergruppen fra videncentret The Mayo Foundation for Medical Education and Research.

- At eje en hund højner ens følelse af velbehag, reducerer ensomhed og sænker risikoen for depression. Og alle disse faktorer knytter sig indirekte til vores hjertekar-sundhed, konkluderer Francisco Lopez-Jimenez, der er læge, specialiseret i hjertesygdomme og forskningsleder bag rapporten.

Det ligger fint i tråd med øvrige studier på området, siger Karen Thodberg, der er adfærdsbiolog og seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet.

- Man har tidligere set, at folk, som ejer en hund, også scorer højere på en række sundhedsparametre både fysisk og psykisk, siger hun.

Nogle studier har for eksempel vist, at folks kortisolniveau faldt, når de nussede en hund. Kortisol er et stresshormon - og hunden kan altså have en stressdæmpende effekt.

Flere studier har desuden vist en positiv effekt i forhold til depression, fortæller Karen Thodberg.

Hun står selv i spidsen for et tværfagligt forskerteam, som skal undersøge, hvordan kontakt til hunde påvirker mennesker. Og hun har tidligere forsket i besøgshunde på plejehjem.

Her så forskerne, at eksempelvis ældre med svær demens interagerede mere med besøgshunden end med en menneskelig besøgsven.

- For nogle mennesker kan det være lettere at tale, røre ved og have kontakt med en hund fremfor et menneske, siger Karen Thodberg.

Selv om man har fundet flere sammenhænge mellem hunde og godt helbred hos mennesker, ved man dog stadigvæk ikke så meget om hvorfor.

Forskerne bag det tjekkiske hjertestudie peger på, at det ikke er hunden alene, men også den motion, som følger med, der giver en sundere livsstil.

Men Karen Thodberg tilføjer, at det også kan være, fordi man i forvejen er aktiv og kan lide at motionere, at man anskaffer sig en hund. Og det tager det nye studie ikke højde for.

/ritzau fokus/