Mange har set forbrugerøkonomen, Ann Lehmann Erichsen, udtale sig i medierne om danskernes brug af penge.

Nu åbner hun op for, hvordan hun selv har opdaget flere fejl i sin forskudsopgørelse fra Skat, der i denne uge er offentliggjort.

Faktisk kunne to fejl have kostet hende et skattesmæk på 50.000 kroner, hvis hun ikke havde reageret.

Lad os gennemgå sagen.

»Da jeg så min forskudsopgørelse kunne jeg se, at den så forkert ud. Der var fejl på. Min ejendomsværdiskat til cirka 20.000 kroner var slet ikke med i opgørelsen. Derfor ringede jeg onsdag til dem for at spørge, hvad der var sket, og jeg fik så en ny og rettet forskudsopgørelse,« siger Ann Lehmann Erichsen, der er forbrugerøkonom hos Sydbank.

Men her stoppede fejlene ikke.

Da hun printede den nye forskudsopgørelse ud, og sammenlignede den med den første, fejlbehæftede forskudsopgørelse, spærrede hun øjnene op.

»Jeg opdagede så, at det ikke kun var ejendomsværdiskatten, der ikke var med i regnstykket for min skat i 2024. Det viste sig, at den anden boligskat, der hedder grundskyld, godt nok stod nævnt på side 2, men det var ikke talt med i det regnestykke, der handler om min skattebetaling,« siger hun.

Altså var fejlen endnu værre, end Ann Lehmann Erichsen først havde opdaget.

»Da jeg betaler 30.000 kroner i grundskyld, har den samlede fejl altså været på 50.000 kroner. Det er jeg glad for, at jeg opdagede, da jeg ellers kunne have fået en kæmpe efterskat i foråret 2025,« siger hun og tilføjer:

»Det er ikke hver dag, man ringer til Skat og beder om at betale 50.000 kroner mere i skat, men det gjorde jeg altså. Man kan jo ikke undgå at betale skat. Jeg vil hellere betale den rigtige skat løbende end få et skattesmæk.«

Ann Lehmann Erichsen undrer sig meget over, at ejendomsværdiskatten kan falde helt ud af opgørelsen, og hvordan systemet kan glemme at opkræve grundskyld, der ellers er nævnt andet sted i forskudsopgørelsen.

»Jeg synes, det er mærkeligt, og jeg forstår ikke, hvordan det kan ske,« siger hun.

Skattestyrelsen: Fejl i mindre antal beregninger

B.T. har spurgt Skattestyrelsen, hvor mange, der efter offentliggørelsen af forskudsopgørelsen i den her uge har meldt ind til Skat, at boligskatten simpelten ikke er talt med i den samlede forskudsopgørelse.

Skattestyrelsen erkender, at der er »fejl i skatteberegningen« i forskudsopgørelser, men det er i et »mindre antal«.

»I øjeblikket er der i et mindre antal forskudsopgørelser fejl i skatteberegningen, så trækprocent og fradrag kan være forkert for 2024. Problemet er identificeret som en teknisk fejl i beregningen hos enkelte boligejere og forventes løst inden weekenden,« lyder svaret fra Skattestyrelsen.

Spørgsmålet er så, hvor mange danskere, der ikke lige arbejder som forbrugerøkonom, der har opdaget fejlene om manglede boligskatter i deres forskudsopgørelse, og der efter har fået det rettet.

Vurderingen fra Ann Lehmann Erichsen er ret klar.

»Den fejl jeg opdagede, ville man jo ikke opdage, hvis ikke man var meget inde i boligskatter,« siger forbrugerøkonomen.

