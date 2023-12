De har været helt nede at vende, men nu er der lys i mørket.

Modevirksomheden Minimum er blevet overtaget af en ny investorkreds, som viderefører virksomhedens aktiviteter i Danmark og internationalt.

Det skriver Minimum i en pressemeddelelse.

Ejerne af Claire Group får nu den bestemmende indflydelse i selskabet.

Nikolaj Hust er ceo for Claire Group. Han siger:

»Minimum har været igennem en udfordrende periode, men efter flere samtaler med Peder Tang og bestyrelsesformand Rasmus Bek har vi vurderet, at Minimum repræsenterer en stil og et potentiale, som vi kan se en god fremtid i. Vi tror på, at Minimum kan blive en solid og bæredygtig forretning med gode fremtidige vækstmuligheder.«

De tre brands Minimum Female, Minimum Men og Moves vil derfor stadig kunne købes i danske butikker.

Virksomheden havde, før problemerne opstod, 30 ansatte. Om dem siger Peder Tang, der er stifter af Minimum:

»Videreførelsen betyder også, at vi kan beholde en væsentlig del af medarbejderne i virksomheden, og det er en stor lettelse. Der venter stadig masser af hårdt arbejde, men nu har vi ro til at udvikle vores brands videre, og jeg glæder mig til at tage fat på opgaven sammen med teamet.«

Virksomheden blev etableret i 1997.