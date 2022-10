Lyt til artiklen

Renterne stiger og stiger.

Det seneste år er de steget enormt. Og det kan give en kæmperegning til boligejere.

For det kommende år skal boliglån for mere end 600 milliarder kroner nemlig have ny rente, skriver Dansk Industri (DI).

Det betyder for boligejerne, at omkostningen på lån stiger.

Hvis omkostningen på de lån, der skal have ny rente de kommende seks måneder, stiger med bare to procentpoint, så betyder det en ekstra renteudgift for boligejere på mere end 10 milliarder kroner det kommende år, fremgår det af DIs analyse.

Og hvis man ser yderligere seks måneder frem, så stiger omkostningerne for boligejerne med godt 12 milliarder årligt.

DI har regnet med en stigning på to procentpoint ud fra, at den korte rente er steget med cirka tre procentpoint siden begyndelsen af året.

Og så har erhvervsorganisation og arbejdsgiverforeningen regnet med skattemæssige rentefradrag samt at afdraget på det variabelt forentede lån kan falde, når renten stiger - dermed endte man på to procentpoint.

Det hele er dog ikke mørke skyer og triste dage. Ikke hvis man har et fastforrentet lån i hvert fald. Det fortæller chef for den politisk-økonomiske afdeling hos Dansk Industri, Morten Granzau, til Finans:

»Har man haft et fastforrentet lån, har man kunnet skære en pæn bid af sin restgæld af ved at omlægge lånet, men hvis man fortsat vil have sikkerheden i et fastforrentet lån, er renten så bare betydeligt højere.«