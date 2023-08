Fra en norske kæmpe til en anden.

Sådan kommer virkeligheden til at se ud for danske Per Vilhelmsen.

Han skriver selv på LinkedIn, at han skal være ny administrerende direktør for den norskejede fødevarevirksomhed Haugen-Gruppen Danmark.

I dag er han kommerciel direktør hos Orkla Danmark.

»Jeg ser frem til at møde mine nye kollegaer, se selskabet indefra og møde vores kunder og brandejere,« skriver Per Vilhelmsen på LinkedIn.

Han begynder i det nye job til oktober – og har tidligere arbejdet hos blandt andre Carlsberg og Coca Cola.

Haugen-Gruppen står bag mærker som Blue Dragon, Kikkoman, Monini og Tørsleffs herhjemme.

»Vores virksomhed beskæftiger sig med udvikling og markedsføring af fødevarer inden for udvalgte forretningsområder, hvor vi kan øge udbuddet af kvalitetsvarer og skabe madglæde,« som det lyder på selskabets hjemmeside.

Det er en del af Haugen-Gruppen Nordic.