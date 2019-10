Skal discountkæden Fakta hedde Fakta, eller skal kæden sælge mere færdig mad og skifte navn til Coop Hverdag?

Det spørgsmål stiller Coop sig selv i disse dage, og for at få svar har giganten ændret Fakta i Trekroner til Coop Hverdag for at teste det nye koncept. En test-butik, som på få måneder er løbet ind i så store problemer, at butikschefen er røget ud.

For siden Fakta i Trekroner er blevet ændret til Coop Hverdag er hygiejnen i butikken kørt af sporet.

Fødevarestyrelsen har besøgt butikken tre gange, siden den ændrede navn og koncept til Coop Hverdag.

Fakta i Trekroner hedder nu Coop Hverdag. Foto: Coop Vis mere Fakta i Trekroner hedder nu Coop Hverdag. Foto: Coop

I alle tre tilfælde har kontrollanterne fundet eksempler på, at butikken har været snavset og uhumsk – og derfor har Fødevarestyrelsen nu kvitteret med en bøde på 10.000 kroner.

Det sker, mens Coop er på nippet til at udvide testen og omdøbe to yderligere Fakta-butikker i Ørslev og Tølløse til Coop Hverdag.

»Det havde vi selvfølgelig helst været foruden. Det må ikke ske,« siger Lars Aarup, analysechef i Coop:

»Det er meget uheldigt, at rengøringen ikke har været på plads, og det er der blevet rettet op på nu.«

Han fastholder, at indholdet i det nye koncept intet har med rengøringsproblemerne at gøre og understreger, at kunderne har taget godt imod Coop Hverdag.

Alligevel har Coop draget en drastisk konsekvens af rapporterne, der beskriver snavs, støv, brunlige plamager og skimmel i butikken.

»Vi har skiftet butikschefen ud for en måned siden, så ved næste kontrolbesøg står butikken snorlige,« forklarer Lars Aarup:

»Som sagt: Sådan noget skal ikke ske, og nu har vi så også taget de forholdsregler, der skal til.«

Det var i første omgang Roskilde Dagblad, som bemærkede den noget groggy start for Coop Hverdag i Trekonrer.

Siden har B.T. gennemgået rapporterne, og her fremgår det tydeligt, at Fødevarestyrelsens tålmodighed bliver sat på en alvorlig prøve.

I juni besøger kontrollanterne butikken og finder snavs, skidt, støv og brunlige plamager flere steder i butikken - blandt andet i bake-off køkkenet og i kølerummet.

Det udløser en løftet pegefinger.

I august bliver Fødevarestyrelsens pegefinger løftet igen, da de besøger Coop Hverdag og blandt andet finder et gulv, som er vasket med beskidt vand og gamle mejerivarer, som er spildt op ad væggen i kølerummet.

I slutningen af september bliver det så for meget af det gode.

Her finder kontrollanterne skimmel og mørke plamager ved køleskabene med sodavand og pålæg – og stanger så en bøde ud på 10.000 kroner, fordi det er tredje gang i træk, at den er gal i butikken.

På trods af de massive rengøringsproblemer, mener Lars Aarup ikke, at det får nogen betydning for testen af Coop Hverdag.

»Det er en ridse i lakken, men dybere er den heller ikke,« siger Lars Aarup:

»Selvfølgelig havde vi helst været det her foruden, men jeg ved, at kunderne har været glade for det nye koncept. Det her er menneskelige fejl, som vi har taget hånd om.«

Tre Fakta-butikker i alt har ved udgangen af 2019 skiftet navn til Coop Hverdag.

To yderligere Fakta-butikker får elementer af Coop Hverdag-konceptet ind i deres butikker – uden helt at skifte navn.