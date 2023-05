Nu står han formelt i spidsen for Lego.

Thomas Kirk Kristiansen er ny bestyrelsesformand i selskabet bag legetøjsgiganten, Kirbi, og dermed er det ham, der sidder på familiens pengetank.

Og den pengetank skal ikke børsnoteres.

Det fortæller han til Børsen.

»Det ville jeg se som værende aller-aller sidste udvej, når alle i familien er væk, og andre ejerformer har været testet og ikke fundet gode nok. Jeg tror ikke på, at børsstrukturen og ejerskabet vil være særlig gavnligt for Lego-virksomheden. Men grunden til, at man aldrig kan afvise det helet, er, at vi kan komme ud i det tænkte eksempel, hvor ingen fra familien har lyst til at engagere sig. Så bliver familieejerskabet lidt ligegyldigt og måske lidt en hæmsko for virksomheden,« siger Thomas Kirk Kristiansen.

Og generationen efter ham er i fuld gang med at blive lært op.

Børsen kan fortælle, at Lego-familien har indrettet et lokale, hvor Thomas Kirk Kristiansen og søstrenes svy piger i alderen et til 17 år går i 'Lego-skole.'

Her modtager de en gang om måneden undervisning, hvor de blandt andet møder nogle af Legos nøglepersoner.

Thoms Kirk Kristiansen fortæller til Børsen, at han selv ville ønske, at han som barn og ung selv havde fået en sådan indføring i koncernen.

Han famlede lidt rundt, og overvejede både at blive landmand og skolelærer.

Men nu er han altså endt på toppen af klodserne.