Efter ni år i træk med kåringer som Danmarks bedste leverandør af bredbånd er to bomber eksploderet under Waoo på meget kort tid.

Bomber, som på få måneder har forvandlet Waoo fra en af Danmarks mest lovende udbydere af bredånd og tv til en virksomhed i en tilsyneladende kraftigt nedadgående spiral.

Første problem opstod i august, da Norlys pludselig meldte ud, at de ikke længere vil levere Waoo-produkter på deres netværk og træder ud af Waoos ejerkreds.

Et ryk, der kan koste Waoo halvdelen af firmaets 400.000 kundeforhold fordelt på bredbånd og tv-produkter i ét voldsomt hug.

For hvis ikke de 200.000 kundeforhold aktivt vælger at skifte væk fra Waoo på Norlys' netværk over til Waoo på Fibias netværk, bliver de kunder opslugt af Stofa, lød beskeden fra Norlys i midten af august.

Anden bombe sprang så mandag aften.

Her meldte Waoo pludselig ud, at man har fyret direktøren gennem syv år, Jørgen Stensgaard, der ellers stod midt i en kamp for at holde de mange kunder i folden hos Waoo.

I en pressemeddelelse lyder det, at Waoo-bossen er røget ud på grund af 'en række økonomiske dispositioner, der ikke er forenelige med vores værdier og rollen som administrerende direktør'.

Waoos adm. direktør Jørgen Stensgaard er opsagt med øjeblikkelig varsel. Foto: Sofie Mathiassen

»Det her er klart en af de mest opsigtsvækkende fyringer, jeg har set i den her branche,« siger John Strand, der driver Strand Consult og har været i tele- og tv-branchen gennem 25 år:

»Det kan faktisk ikke ske på et værre tidspunkt. De står til at miste kunder og en masse omsætning, og så fyrer man styrmanden. Det er som at se kaptajnen på 'Titanic' lægge sig til at sove, lige før man rammer isbjerget.«

For kunderne i Waoo er det endnu uvist, om det får konsekvenser på sigt.

Men de er lige nu kunder i et selskab, som står midt i en storm, lyder vurderingen fra John Strand.

»Der er et helt voldsomt pres på Waoo. De står nærmest i den værst tænkelige situation. Det er et selskab med ret høje omkostninger, som står til at være presset på indtjeningen,« siger John Strand:

»Hvis det her følger den rationelle udvikling set i forhold til økonomi, så bliver Waoo del af en konsolidering i markedet og bliver lagt ind under et andet selskab. Men det er ikke altid, at selskaber som Waoo handler rationelt, og derfor er det ikke sikkert, at det sker.«

Waoos håndtering af fyringen af Jørgen Stensgaard imponerer ikke John Strand.

»Begrundelsen for fyringen er meget lidt konkret. Waoo er et andelsselskab, og der har man en lidt større oplysningspligt. De meldinger, der er kommet indtil nu, giver plads til helt vilde spekulationer om, hvad der er sket,« mener John Strand.

Teleanalytiker John Strand. Foto: Andreas Beck

B.T. har tirsdag været i kontakt med Waoo for at spørge ind til fyringen og fremtidsudsigterne i det hårdt pressede selskab.

Waoo meddeler, at de ikke har yderligere kommentarer.

I en pressemeddelelse lyder det om fyringen:

»Vi blev opmærksomme på potentielle uregelmæssigheder og bad på den baggrund vores advokater om at gennemgå en række forhold. Vi har herefter fået en skriftlig redegørelse fra den nu tidligere administrerende direktør, og på baggrund af det samlede materiale har vi besluttet at afslutte ansættelsesforholdet øjeblikkeligt,« siger bestyrelsesformanden i Waoo, Casper Holst-Christensen.