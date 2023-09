Budgetaftale for 2024 i Københavns Kommune er landet.

Og det kommer til at gå udover dig, der har en elbil. Det skriver Berlingske.

Aftalen betyder blandt andet, at såkaldte nul-emissions-køretøjer i betalingsområder fra næste år skal betale for timeparkering.

Samtidig kommer det også til at koste 695 kroner årligt i beboerlicens, hvis du skal parkere din elbil i Københavns Kommune.

I dag er licensprisen på 215 kroner.

Oveni hatten, så er det også slut med at parkere elbiler gratis i kommunen i tidsbegrænsede p-zoner.

Københavns Kommune kommer derudover også til at etablere 110 nye p-pladser som erstatning for de parkeringspladser, der er blevet nedlagt i forbindelse med dette års budget.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken forklarer til Berlingske, at det er nødvendigt at indføre p-licenser for elbiler, fordi der bliver flere og flere af dem.

»Bilparken er ved at blive omstillet til elbiler, og da elbiler fylder lige så meget som andre biler, er vi nu nødt til at kræve betaling, forklarer han og fortsætter:

»Grunden til, at vi gjorde det gratis at parkere elbiler, var, at vi gerne ville have københavnerne til at skifte over til elbiler, og nu kan vi se, at den politik virker.«