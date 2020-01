Efter flere dages tekniske problemer er et stigende antal YouSee-kunder blevet lukket ind i Bland Selv-universet, så de endelig kan erstatte de kanaler fra Discovery Networks, de mistede ved årsskiftet.

Problemet er så småt ved at være løst. Og YouSee arbejder nu på at finde ud af, hvad de skal give kunderne i kompensation.

Først til det med kompensationen:

De seneste dage har et stigende antal YouSee-kunder nemlig peget på, at YouSee bør kompensere de kunder, som siden årsskiftet ret beset ikke har fået den vare, de har betalt for.

Og nu siger YouSee utvetydigt, at der er kompensation på vej.

»Vi vil selvfølgelig anerkende, at der er rigtig mange kunder, som er gået glip af nogle oplevelser hos os her i årets første dage,« siger Jacob Mortensen til B.T.

Der er dog ikke umiddelbart lagt op til nedslag i prisen.

»Når det er oplevelser, kunderne er gået glip af, så er det også oplevelser, vi gerne vil give kunderne. Det kan være i form af forskellig underholdning, men jeg kan ikke sige noget konkret endnu. Vi melder klart ud om kompensation i næste uge,« siger Jacob Mortensen.

Og så er der status på de tekniske problemer, som siden årsskiftet har påvirket omkring en kvart million kunder.

»Det er rigtigt, at vi er nået så langt nu, at vi åbner op for Bland Selv og tester i perioder. Derfor er der også kunder, der oplever, at de kan få adgang til Bland Selv og skifte kanaler,« siger Jacob Mortensen, direktør for YouSee:

»Men jeg kan ikke garantere, at det virker for alle endnu. Så vi venter med endegyldigt at sige helt klart, at det er oppe at køre. Vi kommer til at arbejde videre med det her over weekenden.«

Der er dog elementer, som YouSee nu godt vil melde endegyldigt klar.

TV 2 Charlie er rykket ind i alles grundpakker, og den nye sportskanal, TV 2 Sport X, som har premiere lørdag, virker også.

Hvis du har held med at komme ind i Bland Selv-universet er der fortsat lidt småting, der ikke helt fungerer.

For selvom alle de nye kanaler, YouSee har lagt ind som erstatning for Discovery Networks’ kanaler, nu kan tilvælges, fremgår flere af Discovery Networks’ kanaler stadigvæk i oversigten – selvom de er udgået af YouSee’s tv-tilbud.

Dem skal du fravælge, før du kan vælge noget nyt.

»Så der er noget af det, der fungerer nu, men der er også noget, vi fortsat arbejder med at få ryddet op i,« siger Jacob Mortensen.

Han erkender, at 2020 indtil nu har været utroligt kedeligt for YouSee og selskabets kunder.

»Det her har på ingen måder været sjovt. Hverken for os eller kunderne,« siger Jacob Mortensen:

»Vi har en funktion, som skal virke, og så er det klart, at det ikke er godt nok, når den ikke gør. Det beklager vi.«