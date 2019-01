Flere og flere butikskæder er begyndt at tage penge for plastikposer, og nu følger Bog & Idé trop.

Det vil altså sige, at du skal punge ud for en plastpose, selvom du i teorien har købt bøger for flere tusinde kroner.

Det skriver Bog & idé ifølge Retailnews i en pressemeddelelse.

Tiltaget sker på baggrund af, at Bog & idés kunder hvert år sammenlagt får 4,4 millioner gratis poser, hvilket svarer til 35 tons plast.

Ved at tage penge for poserne forventer Bog & idé at nedbringe forbruget af plast med 20 tons ved udgangen af 2020.

»Vi har tidligere per automatik pakket kundernes varer i en pose og set det som en service. Men med bevidstheden om, hvordan plastposerne belaster miljøet, kommer vi nu til at tage penge for posen. Vi vil gerne have kunderne til at vurdere en ekstra gang, om det nu også er nødvendigt med en pose,« siger Anders Dahl Iversen, der er markedschef i Bog & Idés kædekontor Indeks Retail, ifølge Retailnews.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvor meget poserne kommer til at koste, men Bog & idé gør det klart, at formålet ikke er at tjene penge.

Kæden vil derfor donere overskuddet fra posesalget til børn med læsevanskeligheder.