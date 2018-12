Det vælter ind med streamingtjenester på det danske marked, og nu kommer der endnu et tilbud til de seere, som kan lide britiske tv-serier.

Acorn TV, der udelukkende gør sig i britiske serier, har lanceret deres streamingtjeneste i 30 nye lande – heriblandt Danmark. Det skriver Flatpanels.dk.

Tjenesten har også været på det amerikanske og canadiske marked siden 2011. Nu udvider de markant.

»Vi er begejstrede for at lancere Acorn TV-oplevelsen globalt i 30 nye lande. Vi håber på, at fans af britisk og international drama og mystik verden over opdager Acorn TV, der tilbyder vanedannende serier med fremragende skuespil, smukke omgivelser og fængende historier,« siger Matthew Graham, fra RLJ Entertainment, der driver Acorn TV, skriver Flatpanels.dk.

Acorn TV fremhæver blandt andet selv serier som ’Sword of Honor’ og ’Doc Martin’ som nogle af de store slagnumre i kataloget.

Acorn TV går ind i Danmark med en relativt lav pris i forhold til mange andre tjenester.

Den første uge er gratis, og derefter kommer en månedspris på fem dollars – eller omkring 33 kroner.

Tjenesten er dog ikke ’fordansket’ på nogen måde endnu. Der er hverken danske undertekster eller dansk menu.