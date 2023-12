Nu rammer sovs, slik og julesul det danske land i stor stil, og i gennemsnit øger danskerne vægten med 1,5 kilo henover december, julen og nytåret.

Der er dog en måde at komme igennem julen uden at tage på eller påvirke helbredet. Ernæringsekspert Martin Kreutzer afslører synderne og sundhedsheltene, der alligevel gemmer sig på julebordet.

Overvej, hvad du griber efter

»Hvis man stiller flæskesteg op overfor sild, kan det godt være, det kaloriemæssigt er nogenlunde det samme, men sundhedsmæssigt er det som nat og dag,« siger Martin Kreutzer.

For julen er nemlig en tid, der belaster kroppen. Eksempelvis tager danskerne i gennemsnit halvandet kilo på i december og frem mod nytår, viste et større studie, der blev udgivet for tre år siden. Det skrev Videnskab.dk.

Eksperten fortæller, at hvor flæskestegen indeholder animalsk fedt og meget hurtigt kan få en over de 350 gram kød, du bør spise om ugen, så er sildemaden en anden sag.

Her får de spisende sunde Omega 3-fedtsyrer, og man vil stadig opleve samme mæthed. Ligeledes indeholder æg, som er kalorieholdige, også sunde typer fedt fremfor svinekødet.

Ved snackfadet kan julefolket desuden række efter mandarinerne, erstatte pebernødderne med de rigtige nødder, og så også spæde sine måltider op med mere rene grøntsager. Det er med til at fylde op på de sunde ting, man skal have, sammenlignet med juleslikket.

Tænker du over, hvordan du kommer sund igennem julen?

Drop kalorierne, der ikke mætter

Desuden siger Martin Kreutzer, at danskerne kan bytte rødkålen i glas, som er tilsat meget sukker, ud med rødkålssalat. I det hele taget overveje at bringe nogle flere salater med kål ind på bordet.

For selvom nogle danskere bekymrer sig om ikke at øge vægten, er der også det aspekt ved julemåneden og alle dens godter, at det ikke alene er sundt med den type fødevarer. Du risikerer at mangle visse næringsstoffer, hvis du i stor stil spiser den ensidige julemad.

Blandt de mange spiselige lækkerier er der også en anden kilde til unødige kalorier, ikke alle tænker over.

»Man skal passe på de fedende kalorier, man hælder indenbords. Vi drikker jo virkelig mange øl, meget gløgg, sodavand og vin. Hvis du eksempelvis tager en alkoholfri øl i stedet for en med alkohol, sparer du to tredjedele af kalorierne,« siger eksperten.

Sæt tempoet ned

En almindelige pilsner indeholder omkring 150 til 200 kalorier. Så bare én almindelig øl vil dække op til en tiendedel af en gennemsnitlig kvindes samlede energiforbrug. Den mætter bare ikke, siger ernæringsekspert Martin Kreutzer.

Og det er ikke kun de flydende kalorier, som kan snyde i forhold til mæthed. Du kan også sætte tempoet ned, så hjernen når at registrere, at der er kommet mad indenbords, inden du fylder mere på.

»Hvis du vil smage det hele på julebordet, er der den gode gamle regel med kvarte. Altså tag et kvart stykke rugbrød med en slags pålæg og så en kvart til et andet,« siger Martin Kreutzer og uddyber:

»Hvis man så smider en kvart ned i en bid, nytter det selvfølgelig ikke meget, så man skal faktisk se det lidt som fine dining. Skære ud og nyde hver bid.«

Læg en plan

Sidste råd fra Martin Kreutzer i forhold til at komme sundt igennem julen er at tage et aktivt valg om, hvordan man vil gribe det an. Du kan eksempelvis adskille weekenddage fra hverdage, som man også ville gøre det ellers. Lægge godterne væk, så de er mindre tilgængelige og vogte sig for dem, der bliver delt ud på arbejdspladsen.

»Det handler også om, at julelækkerierne hele tiden er tilgængelige, hvor du på en almindelig dag skulle gøre sig mere umage for at få fat i noget,« siger Kreutzer.

»Folk må gøre op med sig selv, om de vil igennem julemåneden ved at begrænse ens adfærd ved for eksempel metoden med de kvarte madder, motionere de ekstra kalorier væk eller acceptere, at man i januar må tage konsekvensen af sine handlinger.

Eksperten foreslår, juleglade danskere hver især finder den rette balance for dem selv, så de kan nyde julemad og godter uden dårlig samvittighed.