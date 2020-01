I starten af december præsenterede regeringen en finanslov, som i store træk havde form af en regning til et meget bredt udsnit af den danske befolkning.

Rygerne stod for skud. Arvinger til familieejede virksomheder måtte til lommerne. Og alle, der fylder deres dagligvarer ned i en plasticpose, fik også besked på, at en regning var på vej.

Regeringen tredoblede nemlig afgiften på plasticbæreposer.

En tredobling, som har til formål at nedbringe brugen af plastic markant, og som nu har udmøntet sig i en konkret prisstigning.

Priserne på bæreposer af plastic er nemlig skudt i vejret på tværs af alle supermarkedskæder de seneste uger.

En rundspørge, B.T. har foretaget, viser, at priserne for en enkelt plasticpose i landets supermarkeder er steget med alt fra 75 ører til to kroner for en pose.

Flere steder koster en plasticpose nu mere end fem kroner.

Et enkelt sted er det mere end seks kroner.

»Jeg tror, det her bliver meget effektivt i forhold til at udfase brugen af plasticposer. Fem kroner er altså noget, man bemærker. Det er relativt mange penge, hvis du skal have tre af dem,« siger Flemming Birch, ekspert i forbrugeradfærd hos Birch og Birch:

»Jeg tror, det her bliver det sidste skub udover kanten. Vi kommer ikke til at se meget til de her plasticposer fremover.«

Og selvom det kan virke som en relativt lille ting at skulle betale en eller to kroner mere, kan det faktisk godt løbe op.

I hvert fald hvis du bare fortsætter med at købe plasticposer som hidtil.

Fakta: Sådan stiger priserne Følgende er supermarkedernes egne tal for, hvor priserne stiger. De steder, hvor priserne stiger mindst, handler det ofte om, at posen vejer mindre - og dermed har en mindre plasticafgift - end på andre poser. Fakta Håndtagspose: Stiger fra 2,95 til 4,95 T-shirtpose: Stiger fra 2,95 til 3,75 Kvickly og SuperBrugsen Håndtagspose: Stiger fra 4 til 5,75 T-shirtpose: Stiger fra 3,5 til 4,25 DagliBrugsen T-shirtpose: Stiger fra 4,25 til 5 Irma Håndtagspose: Stiger fra 4,5 til 6,25 T-shitpose: Stiger fra 4 til 4,75 Bilka Lille pose: Stiger fra 2,5 til 3,5 Stor pose: Stiger fra 3,5 til 4,5 Føtex Lille pose: Stiger fra 3 til 4 Stor pose: Stiger fra 4 til 5 Netto Stiger fra 3,5 til 4,5 Rema 1000 Lille pose: Stiger fra 1,5 til 2,84 Stor pose: Stiger fra 2,5 til 4,43 Dagrofas butikker (Meny, Min Købmand, Spar) Stiger fra 3 eller 3,5 til 5 eller 5,5. Kilde: Coop, Dagrofa, Rema 1000, Salling Group

Køber du eksempelvis fem plasticposer om ugen i en Meny-butik, går du fra at bruge 910 kroner om året på plastikposer til en årlig udgift på 1.430 kroner om året.

Det er altså 520 mere om året på poser – eller 10 kroner mere om ugen.

»Sådan nogle poser er jo en relativt stor del af indkøb i supermarkedet,« siger Flemmig Birch:

»Denne prisstigning kommer til at virke. Vi kommer til at se flere kunder med muleposer og rygsække nu.«

Hvad mener du om, at plasticposer nu koster omkring fem kroner i mange butikker?

Prisstigninger plejer egentlig ikke at være populære blandt forbrugerne.

Flemming Birch vurderer dog, at det her er en stigning, som folk generelt vil tage godt imod.

»Man har allerede set et faldende forbrug af plasticposer, som har været drevet af forbrugerne selv, fordi det korrekte synspunkt i samfundet i dag er, at vi skal udfase de her ting. Den her afgift skal bare være med til at skubbe ekstra på den udvikling,« siger Flemming Birch:

»Det er også derfor, at alle butikkerne hæver prisen – fordi ingen vil stå tilbage som den kæde, der ikke bidrager til denne dagsorden. Det er denne vej, det går.«