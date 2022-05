Priserne på benzin er på himmelflugt. Igen.

Fra 26. april til 29. april er prisen steget knap en krone på 95 oktan fra 14,79 kroner til 15,69 kroner. Det viser tal fra Q8.

Og prisen har slet ikke nået toppen endnu, mener Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank.

Ifølge hende er det ikke urealistisk, at literprisen kommer op over 17 kroner inden for den nærmeste fremtid.

»Årsagen skal findes i forbuddet mod import af russisk olie. EU har været ude og sige, at de vil forbyde det – ikke nu og her – men inden udgangen af 2022,« siger hun og fortsætter:

»Det gør jo altså, at der kommer mindre olie ind den vej fra. Og det har været med til at sende verdensmarkedsprisen i vejret.«

Hun fortæller, at en stor del af vores olie kommer fra Rusland. Faktisk har russisk olie før udgjort cirka 25 procent af EUs olieimport.

»Hvis man lige gik og troede, at det værste var overstået. Ja, så bliver det altså ikke sådan. Det kan godt gå hen og blive rigtig dyrt,« siger Louise Aggerstrøm.

Hos Shell kan man ligeledes bekræfte, at benzinpriserne skyder i vejret.

»Siden starten af krigen har vi set meget større svingninger på daglig basis end vi plejer. Det er også det, der slår igennem ude på tankstationerne,« siger Søren Møller Maretti, retaildirektør i DCC Energi, der driver Shells tankstationer.

»Det har været meget op og ned prismæssigt. Og de sidste par uger, har det klart været op.«

I forlængelse heraf fortæller han, at det største prischok har lagt sig. Kunderne har vænnet sig til, at det er dyrt at bruge energi.

»Det var mest i starten af krigen, at kunderne reagerede på, at det var blevet meget dyrt. Vi skal heller ikke mange måneder tilbage, før det var væsentligt billigere at fylde sin bil, så det er helt forståeligt,« siger Søren Møller Maretti.

Louise Aggerstrøm mener dog, at de stigende priser kan komme til at påvirke forbrugernes vaner yderligere.

»Priserne trykker efterspørgslen. Så det der kan ske er, at mange vælger at bruge bilen mindre, simpelthen fordi, at det bliver så dyrt.«