Så er der godt nyt til dem, der har familie eller venner forskellige steder på Sjælland, de gerne vil besøge.

I denne weekend lancerer DOT - Din Offentlige Transport - nemlig et weekendtilbud, som gør rejser med bus, tog og metro billigere end normalt.

Det står på hjemmesiden dinoffentligetransport.dk

DOT har inddelt Sjælland og Lolland-Falster i tre områder - et nordligt, et vestligt og et sydligt.

I hvert område kan man i weekenden købe en særlig 12-timers billet for 50 kroner.

Med den i hånden kan man inden for hvert område rejse ubegrænset i 12 timer.

»Med 12-timers billetten er der frit lejde til at rejse, lige så tosset man vil i alle weekender de kommende tre måneder. Desuden kan man tage to børn under 12 år med gratis på billetten,« siger Jens Visholm, der er bestyrelsesformand for Din Offentlige Transport, DOT, på trafiksamarbejdets hjemmeside.

Tilbuddet om at rejse med en 12-timers billet gælder for alle weekender i perioden fra lørdag den 2. december og frem til og med søndag den 25. februar 2024.