Danskerne har oplevet, hvordan det er blevet dyrere og dyrere at leve, men nu er der gode nyheder på vej.

For faktisk venter der en reel sænkning af priserne ude i butikkerne.

Det er i hvert fald buddet fra detailbranchen selv, viser det seneste konjunkturbarometer fra Danmarks Statistik, hvor butikkerne selv vurderer, hvad der sker med deres priser de kommende tre måneder.

En vurdering, man godt kan regne med, lyder det fra redaktionschef for B.T. Penge, Niels Philip Kjeldsen.

»Det begynder for alvor at ligne noget. Siden juli har vi måned for måned set fødevarepriserne falde stille og roligt, og det er en tendens, vi kommer til at se fortsætte. Det er forventningen i branchen, når jeg taler med folk, og det ser vi også i de her tal.«

Tallene, som redaktionschefen refererer til, viser, at 27 procent i hele detailhandlen mener, priserne vil gå ned, og endnu mere lovende ser det ud i dagligvarebutikkerne.

Her forventer 51 procent af branchen, at deres priser falder de næste tre måneder.

»Det er sindssygt godt nyt. De massive prisstigninger over relativt kort tid i supermarkederne har virkelig sat sig i forbrugerne. At priserne steg så kraftigt på så kort tid var et chok. Så det er en enorm lettelse, at det nu går den anden vej,« siger Niels Philip Kjeldsen.

Synes du, priserne i detailhandlen er for høje?

Blandt de danske forbrugere har der været et udtalt ønske om, at prisernes udvikling begyndte at pege nedad efter en længere periode, hvor omkostningerne ellers bare er gået en vej. Nemlig op.

Nu er der gode grunde til, at danskerne faktisk kan forvente et fald i den kommende tid. At butikkernes forventninger om lavere priser bliver en realitet.

»Der er flere årsager til de her prisfald. Råvarepriserne er faldet ret meget. Energipriserne er faldet ret meget. Brændstofpriserne er faldet ret meget. Det er alle sammen faktorer, som spiller ind, når fødevarer produceres, transporteres og opbevares,« vurderer Niels Philip Kjeldsen.

Faktisk tror redaktionschefen på, at priserne ikke alene går ned, men også i en grad, hvor det vil være meget mærkbart.

»At de omkostninger nu er begyndt at lette hele vejen rundt betyder, at der kommer mere og mere luft til at sætte priserne ned. Og det, tror jeg, vi vil se ret markante eksempler på i starten af 2024.«

I foråret forventede 80 procent af fødevarebranchen, at priserne vil stige. Nu er fødevarepriserne dog faldet tre procent siden de toppede i juli.

De ligger dog stadig 20 procent højere end for to år siden. Det skriver Ritzau.