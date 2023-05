Der er tale om et gennembrud for danske medier.

Google har netop indgået en aftale med danske medier – samlet i forhandlingsorganisationen DPCMO – om at betale for brugen af avisartikler og andet danskproduceret medieindhold på søgemaskinen.

»Google er verdens største søgemaskine, og vi har nu i et år og otte-ni måneder forhandlet med Google om, at de skal anerkende, at det materiale, som er lavet af journalister i Danmark, er vores materiale, og at de skal betale for det, når det bliver brugt på deres platforme,« siger Anders Krab-Johansen, formand for DPCMO og koncernchef i Berlingske Media.

Han tilføjer:

»Underskriften på aftalen blev sat i går (mandag. red.), og vi har offentliggjort det i dag. Det er et gennembrud for Danmark, men faktisk også for Europa.«

Aftalen betyder, at Google med tilbagevirkende kraft fra sommeren 2021 giver en månedlig betaling til DPCMO, som repræsenterer 37 store danske medier som blandt andre DR, TV 2 og de store dagblade.

Aftalen bygger på EU-lovgivning, som blev implementeret i en ny dansk ophavsretslov i juni 2021.

Tilbage i februar fik DPCMO en lignende betalingsaftale i hus med Microsoft.

Anders Krab-Johansen, formand for DPCMP og koncernchef i Berlingske Media. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Anders Krab-Johansen, formand for DPCMP og koncernchef i Berlingske Media. Foto: Asger Ladefoged

I første omgang er aftalerne med Google og Microsoft ikke noget, som danske medier bliver hovedrige af, lader Anders Krab Johansen forstå.

»I ti år har vi diskuteret, hvordan vi kan få ændret balancen mellem os frie medier og techgiganterne, så vi kan blive ved med at bedrive journalistik,« siger Anders Krab-ohansen og fortsætter:

»Nu anerkender Google, at materialet er vores. Nu skal vi så finde ud, hvad den rigtige pris er fremadrettet,« siger Anders Krab-Johansen.

Hvad vil det her betyde for danske mediers indtægter på mellemlang sigt frem mod 2030?

»Med det her gennembrud med Google og Microsoft vil techgiganterne komme til at bidrage mere og mere til dansk presse. Fra små millionbeløb her i starten til større beløb senere. Jeg tror, det vil vokse støt og roligt.«

Vil techgiganternes betaling for brug af Berlingske Medias indhold på søgemaskiner og sociale medier kunne nå op på fem-ti procent af koncernens omsætning i 2030?

»Det vil jeg ikke svare på.«

Er det et helt urealistisk tal?

»Jeg kan sige, at vi starter med millioner, og at det gerne skulle vokse til flere millioner.«

Det er imidlertid vanskeligt at få aftaler i hus med sociale medier som Facebook og Twitter, da lovgivningen er mest klar vedrørende søgemaskiner og nyhedssites, der samler nyheder fra forskellige medier, mens lovgivningen er mindre klar, når det gælder sociale medier.

»Det gør, at Facebook, Twitter og andre sociale medier, indtil videre kan sno sig uden om. Det er ikke noget, vi har tænkt os at finde os i, så vi kæmper videre,« siger Anders Krab-Johansen og sender en appel til Christisnborg:

»I første omgang er der nogle mekanismer i den gældende lovgivning om for eksempel mediation (konfliktmægling, red.) hvor Kulturministeriet skal steppe op og gøre noget for os. Hvis det ikke virker, må man prøve at se, om vi kan få ændret lovgivningen.«

En anden mulighed er vel at gå rettens vej og få skabt en retspraksis med nogle prøvesager?

»Problemet er, at retssager tager meget lang tid, og der er en tendens til, at techgiganterne anker i en uendelighed.«

DPCMO, Danske Pressepublikationers Kollektive Forvaltningsorganisation, blev stiftet i juli 2021. Organisationens hovedformål er at få techgiganter som Google og Facebook til at betale for brug af danskproduceret medieindhold på deres platforme.