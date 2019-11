Til kamp for klimaet.

Nu skal det være slut med overfyldte postkasser, der bugner af reklamer med gode tilbud.

Nu skal de digitale reklamer sejre, mens papirversionen skal forbydes.

De trykte reklamer er nemlig spild af ressourcer. Det skriver Coop i et åbent brev til klimaminister Dan Jørgensen (S).

Coop vil gerne have, at det bliver forbudt at producere trykte reklamer i Danmark. Foto: Louise Leth-Espensen Vis mere Coop vil gerne have, at det bliver forbudt at producere trykte reklamer i Danmark. Foto: Louise Leth-Espensen

Hvert år bliver der trykt 84.000 ton tilbudsaviser i Danmark, som omdeles til de danske husstande.

Men det skal nu være slut, mener Coop-koncernen, som står bag supermarkeder som Kvickly, Fakta og Irma.

»I en klimatid, hvor vi snakker om, hvad vi alle sammen kan gøre for at reducere klimapåvirkningen, synes vi, det er en umiddelbart god idé, der ligger lige til højrebenet,« siger administrerende direktør i Coop, Peter Høgsted.

Han henviser til, at der allerede findes digitale platforme, som deres kunder kan tilgå.

"Jeg kan ikke forestille mig, at nogle af vores kolleger i branchen ikke synes, det er en god idé at få det spild og fråds væk". Peter Høgsted, administrerende direktør i Coop.

40 procent - så meget har Coop reduceret mængden af tilbudsaviser de seneste tre år. Der kan ikke skæres yderligere, uden at sende kunderne direkte i favnen på konkurrenterne.

Coop-koncernen tror i stedet på, at branchen sammen skal tage et klimainitiativ, spare noget CO2 og få tilbudsavisen væk.

Hos en af konkurrenterne, nemlig Salling Group, som ejer Føtex, Netto og Bilka, opfordrer man Coop til at være frontløbere på projektet fremfor at vente på politisk handling.

»Det kunne være spændende, hvis de vil teste den, så vi kan se, om forbrugerne tager godt i mod det. Det kræver ingen lovgivning. Og det vil vi følge tæt, men vi oplever samtidig, at mange danskere er glade for deres tilbudsaviser, og det vil vi gerne imødekomme,« siger Kasper Reggelsen, der er kommunikationsdirektør i Salling Group og påpeger, at de tidligere har været først med at gemme cigaretterne væk.

»Vi har noteret os, at Coop er glade for lovgivning, som de også har foreslået på tobaksområdet. Men vi kan modsat se, at det også kan rykke en hel branche, hvis man tør at gå forrest og ikke bare venter på, at reglerne bliver ændret, og da vi gemte cigaretterne væk af egen drift som de første, fulgte alle andre også trop efterfølgende. Og den mulighed har de jo her,« siger Kasper Reggelsen.

En anden mulighed er en frivillig aftale i branchen om at skrotte de trykte tilbudsblade. Peter Høgsted håber og tror på opbakning til at fjerne tilbudsaviserne fra de øvrige butikskæder og koncerner i en tid, 'hvor at vi vælter over hinanden på klimaspørgsmålene'.

Han kan ikke forestille sig, at der er nogle af hans kollegaer i branchen, der ikke synes, at det er en god ide, at 'få det spild og fråds væk'.

Peter Høgsted henviser til, at mange danskere allerede har afvist reklamerne med et »reklamer nej tak«-klistermærke på deres postkasse.