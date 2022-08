Lyt til artiklen

På billederne ligner det græske hotel ren familieidyl med blå pool og smukke værelser.

Men virkeligheden har været en helt anden for mange danskere, som denne sommer har tjekket ind i receptionen.

Insekter, plettet og beskidt sengetøj, kloaklugt, skimmelsvamp og nedslidte hotelværelser.

Nu har rejseselskabet Detur, der har solgt danskerne ferien, midlertidig valgt at stoppe nye bookinger af skrækhotellet.

Hotel Fereniki Resort & Spa på Kreta er derfor ikke længere at finde på Deturs hjemmeside.

»Vi tager foreløbig ikke imod nye reservationer af hotellet, før vi har set, at vores nye tiltag er blevet indført og giver det ønskede resultat,« lyder det fra Detur.

Det sker i kølvandet på en række artikler i B.T. omkring danske gæsters ubehagelige oplevelser med hotellet på Kreta.

Problemerne på hotellet skyldes ifølge rejseselskabet selv udfordringer med at finde erfarne og gode medarbejdere.

Detur oplyser, at de har en aftale med hotellet om, at deres gæster kun bliver tildelt de nyrenoverede værelser og ikke de nedslidte, som danskerne har fået.

Og det skulle kun være sket i nogle »få, exceptionelle og særlige tilfælde«.

Alligevel har B.T. været i kontakt med ni forskellige grupper af danskere, som har fået ødelagt ferien denne sommer.

Nogle har været så skræmt over det, de så og oplevede på hotellet, at udsigten til at få et andet værelse blot ville være at gnide salt i såret.

For det ville ikke ændre på, at servicen i restauranten var så beskidt, at mange valgte at medbringe deres egne drikkekrus.

Eller at hotellet ifølge danskerne flere steder lugtede af afføring og kloak. Heller ikke algevæksten i poolen ville forsvinde af at få et nyt værelse.

B.T. har til Detur sendt talrige fotos fra de danske gæsters oplevelser, og her erkender rejseselskabet, at det ikke lever op til deres standard.

»En generel basal og simpel standard er forventet, men ikke utilstrækkelig rengøring og dårlig vedligeholdelse af værelserne,« lyder svaret.

Detur forklarer, at deres gæster er blevet tilbudt erstatningsværelser, hvor det har været nødvendigt.

Men flere af danskerne konstaterede desværre også, at deres erstatningsværelser var lige så faldefærdige og ulækre som de første.

Stort set alle de danske gæster, som B.T. har talt med, har derfor følt sig nødsaget til at punge ud for en såkaldt opgradering hos Detur.

»Vi havde ingen andre muligheder end at betale,« siger Heidi Lund, der besøgte hotellet i juli.

Det har betydet en ekstra regning på flere tusinde kroner for en overflytning til et andet af Deturs trestjernede hoteller i området.

Den helt store tvist er nu, hvorvidt hotellets generelle standard er så slem, at de danske gæster kan få pengene tilbage.

Fra Detur lyder det lidt vævende, at: »Ja, hotellet har haft problemer, og ja, gæsternes oplevelser er ikke acceptable.«

Men samtidig går Detur ikke så langt som til at erkende, at gæsterne er berettiget til en overflytning uden omkostning.

»Vi kan ikke kommentere på det, da vi ikke kan eller vil behandle individuelle klager og erstatningssager i offentligheden og medierne,« lyder det fra Detur.

For at undgå flere utilfredse kunder har Detur sat en række nye tiltag i søen, oplyser selskabet.

Der er nu en guide fra Detur til stede ved check-in på hotellet, som også undersøger gæsternes værelser først.

Flere gode værelser er blevet reserveret kun til Detur, og en person fra hotellets rengøringshold vil også udelukkende være tilknyttet selskabet.

B.T. har kontaktet Fereniki Resort & Spa og arbejder på et interview om de danske gæsters oplevelse i løbet af sommeren.