Coca-Cola smider snart en helt ny smagsvariant i butikkerne.

Der er tale om en sukkerfri cola med smagen af jul, og nej det er selvfølgelig hverken and, flæskesteg eller æbleskiver.

Den såkaldte 'Festive Limited Edition' Coca-Cola har derimod fået smagen af kanel.

Den vil blive solgt i en begrænset periode i hele landet.

Skal du smage den nye Coca-Cola variant?

'Coca-Cola Zero Sugar Kanel er en helt ny smag til vores danske fans og forbrugere. Det er den velkendte smag af Coca-Cola med et lille drys jul i form af kanelsmag. Forbrugertests og erfaringer fra

andre lande har vist, at denne usædvanlige smag har været virkelig populær, og derfor er vi glade for at kunne tilbyde den i Danmark,' siger Philip Wedgwood, Senior Brand Manager for Coca-Cola i Danmark.

'Vi ved, at de danske forbrugere hele tiden efterspørger nye, spændende smagsoplevelser, og vi arbejder derfor hele tiden på at finde de helt rigtige kombinationer. Det mener vi at have ramt med Coca-Cola Zero Sugar Kanel, der jo også passer perfekt til julen,' fortsætter han.

Den nye Coca-Cola kan man kun købe på halvanden liters flasker. De bliver solgt i et begrænset oplag.

Smagsvarianten vil kunne findes i butikkerne, så længe laver haves.